У Путіна прокоментували готовність Зеленського до мирних переговорів
- Володимир Зеленський висловив готовність до мирних переговорів і співпраці з Дональдом Трампом.
- Прессекретар Путіна позитивно відреагував на заяву президента України, а російські ЗМІ назвали це "спробою вибачення".
Сьогодні, 4 березня, Володимир Зеленський заявив про готовність співпрацювати з Дональдом Трампом попри те, що зустріч у Вашингтоні "пройшла не так, як передбачалося". У Росії не забарилися з реакцією.
Прессекретар Путіна буцімто задоволений словами українського президента. Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ, передає 24 Канал.
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Як відреагували в Росії
Нагадаємо, сьогодні Зеленський заявив, що Україна прагне до миру і хоче якнайшвидше сісти за стіл переговорів, зокрема, "працювати під сильним лідерством президента Трампа". Київ також готовий підписати угоду про рідкісноземельні метали в будь-який час і в будь-якому зручному форматі.
Російські ЗМІ вже назвали це "спробою вибачення" перед лідером США після суперечки в Білому домі 28 лютого.
Готовий – це добре. Це позитивно,
– цинічно заявив Пєсков.
До слова, сенатор-республіканець Ліндсі Грем також відреагував на допис президента України у Х, зробивши репост. Після інциденту в Овальному кабінеті він засудив Зеленського й закликав його піти у відставку, а тепер зазначив – "кращі дні попереду".