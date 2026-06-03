Я готовий просто зараз почати прямі перемовини з Путіним, – Зеленський

Президент Зеленський заявив, що готовий почати прямі перемовини з Путіним для завершення війни. Він зауважив, що Україна зараз "не у фокусі" США.

Про це Володимир Зеленський повідомив 3 червня під час пресконференції з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, передає 24 Канал.

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Що сказав Зеленський про переговори з Путіним?

Володимир Зеленський зазначив, що готовий спілкуватися з російським диктатором, не чекаючи на США.

Я готовий прямо зараз почати прямі перемовини з Путіним для завершення війни, щоб не чекати, поки США закінчать всі конфлікті у світі, а потім черга дійде до нас,

– сказав він.

Президент зауважив, що США зараз мають інший пріоритет – Іран та мирна угода із ним. Тож, на його думку, саме через це відкладається візит американських перемовників до України.

Водночас роль Штатів не варто відкидати, адже вони є найсильнішим партнером, який може спонукати Росію до закінчення війни.

До слова, напередодні у Кремлі заявили, що війна може закінчитися до кінця доби за однієї умови – якщо Зеленський віддасть наказ ЗСУ "залишити територію регіонів Росії".

За словами путінського речника Пєскова, Росія "воліла б досягти своїх цілей мирним шляхом" і начебто відкрита до мирних переговорів.