Зеленський та Гутерреш на саміті ЄС: що будуть узгоджувати європейські лідери

У Брюсселі 23 – 24 березня відбудеться саміт ЄС, участь в якому візьмуть голови держав – членів. До європейських колег онлайн приєднається Президент України Володимир Зеленський. Україна стане одною з головних тем зустрічі.

Про що будуть домовлятись лідери Європейського союзу – дізнавалась кореспондентка 24 каналу у Брюсселі.

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Чорноморська зернова ініціатива

Зустріч розпочнеться з ланчу лідерів ЄС та генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша. За словами європейського чиновника на правах анонімності, на порядку денному буде обговорення Чорноморської зернової ініціативи та продовольчої безпеки. Він сказав, що наразі ООН перебуває у центрі дискусії, намагаючись знайти компроміс між делегаціями.

Зазначимо, Росія погодилась продовжити "зернову угоду" на 60 днів, а не на 120, як очікували раніше. Крім того, МЗС Росії висунуло низку умов для продовження дії домовленості у майбутньому. Серед них:

підключення "россельхозбанку" до SWIFT;

відновлення постачання сільгосптехніки й сервісного обслуговування для неї; зняття обмежень на страхування і на доступ в порти;

відновлення роботи аміакопроводу "Тольятті-Одеса",

зняття санкцій з російських компаній у сфері виробництва та перевезення сільгосппродукції й добрив.

Воєнна підтримка України

Очікується, що європейські лідери обговорять подальшу підтримку України та додаткове постачання військової техніки. Головним питанням буде узгодження постачання мільйона 155-мм артилерійських снарядів до України. Проте, дискусія буде точитися щодо фінансової складової – хто буде платити за нарощування промислового виробництва? За словами джерела, це питання вже підіймалось лідерами під час спільних консультацій.

Наразі відбуваються остаточні погодження щодо постачання снарядів України. Співрозмовник зазначив, важливо не допустити наявності держав – членів, які будуть блокувати дії інших.

Нагадаємо, ЄС пропонує частково відшкодовувати державам – членам за постачання зброї в Україну через Європейський фонд миру. На це використають 2 мільярди євро з фонду для постачання снарядів та спільних закупівель. Проте, гроші використають тільки для відшкодування, а не для поповнення запасів цим країнам.

Крім того, лідери обговорять використання заморожених російських активів. Також буде обговорюватись тема Китаю, проте не очікується прийняття стратегічних рішень.