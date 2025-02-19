"Хай поспілкується з військовими": Зеленський готовий поїхати на фронт з Келлогом
- Президент Зеленський готовий поїхати на фронт разом зі спецпредставником США Кітом Келлогом, щоб він поспілкувався з українськими військовими.
- Зеленський надасть Келлогу всю необхідну інформацію для розуміння ситуації в Україні та можливість оцінити довіру українців до влади і їхнє ставлення до Росії.
- Після розмови з військовими Келлог може зрозуміти, чи хочуть вони голосувати на виборах та чи готові все віддати "русскім".
Президент Володимир Зеленський заявив про готовність поїхати на фронт разом зі спецпредставником США з питань України та Росії Кітом Келлогом. Глава держави хотів би, щоб він поспілкувався з українськими військовослужбовцями.
Український президент також зазначив, що надасть спецпредставнику Трампа всю необхідну інформацію для розуміння ситуації в Україні. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Офіційне інтернет-представництво Володимира Зеленського.
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Чи справді Келлог може поїхати на фронт
Зеленський каже, що Кіт Келлог, який перебуває з візитом в Україні, зможе отримати рейтинги довіри до української влади й поспілкуватися з українцями. На думку президента, таким чином спецпредставник США зрозуміє їхнє ставлення до владних структур, до поступок Росії й чи довіряють вони російському диктатору Владіміру Путіну.
Для мене це завдання, щоб пан Келлог отримав інформацію сам – сам зрозумів, що відбувається. Авжеж, будуть зустрічі щодо військових, розвідки будуть, Служба безпеки. Весь запит, який є у тієї сторони, весь запит, який отримала наша сторона, – ми відкриті до цього,
– розповів Зеленський, наголосивши на тому, що найважливішим є бажання Келлога.
Окрім цього, він заявив, що готовий поїхати на фронт разом зі спецпредставником США, щоб зустрітися з військовими, які захищають Україну від російської агресії.
Глава держави вважає, що тоді Келлог зрозуміє, чи хочуть військовослужбовці терміново голосувати на виборах для того, щоб піти додому. А також, чи готові вони усе віддати "русскім" і не мати гарантій безпеки. На думку Зеленського, на усі ці питання "є відповіді у звичайних людей".