Канада надасть Україні пакет допомоги для ППО і долучиться до програми Freyja, – Зеленський

Україна отримує нову вагому підтримку для захисту свого неба та підготовки до холодного сезону. Канада підтвердила виділення критично важливої допомоги на тлі дефіциту засобів протиповітряної оборони у світі.

Президент України Володимир Зеленський повідомив про перші підсумки візиту до Канади та переговорів із Марком Карні.

Деталі переговорів та допомога ППО

Під час переговорів Канада ухвалила вагоме рішення щодо надання Україні нового пакета підтримки протиповітряної оборони.

Оскільки у світі спостерігається суттєвий дефіцит таких систем та ракет до них, ця допомога є надзвичайно цінною для української держави. Зеленський також додав, що сторони обговорювали можливості для забезпечення фінансової підтримки бюджету та Сил оборони.

Глава держави поінформував Марка Карні про російські обстріли балістикою та дронами. "Марк запевнив, що Канада готова долучитися до нашої європейської антибалістичної програми FREYJA своїми технологіями", – повідомив президент.

Важливо зазначити й те, що команди України та Канади наразі опрацьовують Drone Deal.

Зеленський провів переговори в Канаді: дивіться відео зустрічей

Підтримка енергетики та кроки до миру

Окрім оборонної сфери, ключовими темами зустрічі стали енергетика та зміцнення стійкості України перед зимовим періодом. Глава держави наголосив на важливості надійного партнерства для досягнення справедливого й тривалого миру.

Щоб прийти до миру, нам потрібно бути сильними. Нам потрібен сильний і тривалий мир для нашої держави. І ми вдячні за те, що на цьому шляху маємо таких сильних друзів,

– підсумував Володимир Зеленський.

Загалом глава держави також висловив вдячність Канаді та окремо Марку Карні за підтримку України, нашого суверенітету й територіальної цілісності.

Слід додати, що закордонний візит президента відбувається тоді, коли російські дрони, зокрема, реактивні продовжують тероризувати українські міста. Зокрема, під ударом опинився Павлоград – через ворожий обстріл торгового центру загинули чотири людини, ще понад 60 зазнали поранень.

Країна-агресорка завдала авіаударів по житлових будинках у Краматорську, поранивши десятки людей. Також під обстрілами опинилися населені пункти Дніпропетровщини, Донеччини, Сумщини, Чернігівщини та Харківщини.

Увечері ворог атакував Дніпро і Київ. "Світ бачить, що робить Росія. І буде підтримка для України", – наголосив Зеленський.