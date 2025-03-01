Зеленський каже, що наразі не готовий повернутись до Білого дому

Володимир Зеленський дав інтерв'ю Fox News після гучної суперечки з Дональдом Трампом. Президент прокоментував, зокрема, і повернення до переговорів про завершення війни.

Український лідер вважає, що спочатку треба отримати безпекові гарантії, пише 24 Канал із посиланням на інтерв'ю для Fox News.

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Лише після гарантій безпеки можна буде "повернутися до дипломатії", зазначив Зеленський.

Він пояснив американському журналісту: українці просто хочуть почути, що Сполучені Штати Америки на нашому боці, а не на боці Росії.

На питання про те, чи вважає він, чи сьогоднішня суперечка у Білому домі була "спланованою", президент відповів, що "це була дуже складна ситуація".

Раніше Трамп заявив, що для відновлення переговорів Зеленський має "підтвердити своє бажання миру". Американський президент хоче, аби Зеленський припинив "говорити погані речі про Путіна".