Зеленський, повертаючись в Україну, нагородив у Любліні польських волонтерів

Володимир Зеленський, дорогою до України, заїхав до польського Любліна. Він зустрівся з польськими волонтерами та нагородив їх.

Мовиться про журналістку TVN Discovery Poland Б'янку Залевську та медика-рятувальника Даміана Дуду. Вони від Володимира Зеленського отримали державні нагороди.

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Що відомо про волонтерів

Так, Б'янка Залевська отримала орден княгині Ольги ІІ ступеня, а Даміан Дуда – орден "За заслуги" ІІІ ступеня. Їх президент вручив за вагомий особистий внесок у підтримання державного суверенітету, територіальної цілісності України та зміцнення українсько-польської співпраці.

Б'янка Залевська у 2014 році працювала у зоні АТО на Донбасі. Там вона зазнала важкого поранення. Журналістка волонтерила та збирала та передавала до України гуманітарку.



Орден княгині Ольги ІІ ступеня отримала Б'янка Залевська / Фото ОП

Від початку повномасштабного вторгнення вона надала значну допомогу підрозділам ЗСУ, а також допомагала транспортувати важкохворих дітей до шпиталів Польщі.

Даміан Дуда зібрав команду медиків. Вони власним коштом закуповували необхідні медикаменти та вирушали до України. У нашій державі вони надавали екстрену медичну допомогу й евакуйовували до стабілізаційного пункту захисників, поранених на лінії фронту.



Орден "За заслуги" ІІІ ступеня отримав Даміан Дуда / Фото ОП

Крім того, Даміан Дуда створив фонд. З нього фінансується закупівля медикаментів для команд медиків-волонтерів в Україні.

Зеленський вручив польським волонтерам нагороди: дивіться відео

"Те, що ви робите, – велика праця – допомагати, підтримувати українців на фронті, які реально захищають не тільки Україну, а й, я вважаю, Європу, весь світ, наші спільні цінності", – сказав Володимир Зеленський під час вручення нагород.

Він також подякував народові Польщі за таких синів і доньок. Глава держави зазначив, що пишається тим, що в України є таке сильне сусідство. Він подякував волонтерам, усім людям, котрі допомагали українцям, давали їм прихисток.

Я вважаю, що будь-які виклики на нашому спільному шляху – це ніщо порівняно з тим, що є така міцність між нашими людьми,

– наголосив президент.

Звернімо увагу, що Володимира Зеленського напередодні спитали про напругу між Києвом і Варшавою. Тоді глава держави, спілкуючись з журналістами, висловив свою подяку всьому польському народові.