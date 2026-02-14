Перепало багатьом: виступ Зеленського у Мюнхені був різким та завершився гучними оваціями

На Мюнхенській безпековій конференції президент Зеленський виступив з різкою промовою, критикуючи очільника конференції Вольфгана Ішингера за заяву про те, що Україна "виграє час для Європи", а також угорського прем'єра Віктора Орбана.

Кореспондентка 24 Каналу з Мюнхена Андріана Кучер розповіла, що президент наголосив, що українці гинуть, захищаючи Європу, і це не може бути постійною домовленістю, а також закликав до вступу України в НАТО.

Дивіться також: Кличко відклав візит на конференцію в Мюнхені: потрібно відновлювати Київ після обстрілів

Чому Україна тримає головний фронт безпеки Європи?

Заява Ішингера викликала хвилю критики як на полях конференції, так і в українському інформаційному просторі. Але найрізкіша критика дісталася прем'єр-міністру Угорщини Орбану.

Саме українці тримають європейський фронт. За нашими людьми стоять незалежна Польща та вільні балтійські держави, суверенна Молдова і Румунія без диктатури. Навіть один Віктор може думати про те, як відрощувати свій живіт, а не про те, як нарощувати армію, щоб зупиняти російські танки від повернення до Будапешта. Але ніхто з наших людей не обирав бути героями. Україна не обирала цю війну, і було б хибно припускати, що інші можуть залишатися за спиною України назавжди,

– сказав Зеленський.

Зеленський також розкритикував колишню американську адміністрацію, згадавши, як на початку повномасштабного вторгнення, коли тодішній головнокомандувач Валерій Залужний їздив до США за підтримкою, американці порадили українцям просто копати окопи. Президент поставив риторичне запитання: чи скажуть США своїм європейським партнерам по НАТО теж саме – "просто копайте окопи", якщо Росія вторгнеться в Європу.

Президент наголосив, що українська армія є найсильнішою на європейському континенті, тому дивно, що Україна досі залишається поза Альянсом. Зеленський закликав європейських партнерів: якщо вони вирішують не приймати Україну, нехай це буде їхнє рішення, а не рішення Путіна, натякнувши, що саме Росія є причиною неприйняття України до НАТО.

Чи можливі вибори в Україні без перемир’я і гарантій безпеки?

Президент також зазначив, що Росія почала серйозніше ставитися до переговорів лише тоді, коли українські дрони та ракети почали атакувати російську територію, адже Росія розуміє тільки силу.

Важливо! Зеленський розповів про масштаби російських атак, наголосивши, що Україна вже четвертий рік живе в умовах війни. Він навів конкретні приклади масованих ударів: у січні Росія застосувала понад 6 000 дронів-камікадзе та випустила 158 ракет.

Зеленський заявив, що зараз росіяни ведуть переговори лише для того, щоб продовжувати війну, прикриваючись мирним процесом. Президент зазначив, що сторони на переговорах говорять про різні речі – росіяни постійно посилаються на якісь нібито домовленості в Анкоріджі, яких ніхто не розуміє.

Зеленський попередив, що Росія, яка вже 4 роки веде війну за принципом "спочатку влізаємо в бійку, а там подивимось", буде готова так само почати війну проти європейських країн, закликавши не недооцінювати Росію, оскільки Путін не є раціональним лідером.

Під час панельної дискусії Зеленського запитали про вибори в Україні, на яких наполягають США. Президент гостро і саркастично відповів, що дивно порівнювати ситуацію з часами Авраама Лінкольна, коли йшлося про бої на землі, тоді як зараз українці щодня перебувають під ракетними та масованими дроновими атаками.

Зеленський заявив, що Україна готова провести вибори, якщо отримає перемир'я, гарантії безпеки та режим тиші мінімум на два місяці, додавши: "Якщо вибори в Україні так потрібні американцям", хоча насправді вибори більше потрібні росіянам.

Зеленський також додав: "Ми теж готові дати росіянам перемир'я, якщо вони проведуть вибори в Росії". І це завершилося дуже гучними оваціями в залі.

Що ще відомо про хід конференції?