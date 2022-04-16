Зеленський нагадав Росії, що Україна готова обміняти Медведчука на військових

Українська влада готова обміняти Віктора Медведчука на наших військових, які перебувають у полоні. Проте відповіді від росіян ще немає.

Таку інформацію Володимир Зеленський озвучив на зустрічі із журналістами.

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Ми готові обміняти Медведчука на українських військових або що може запропонувати Росія. Мені здається, ми ці сигнали публічно і не дуже публічно передали. Якщо їм це цікаво, вони відреагують,

– зауважив Зеленський.

Нагадаємо, що ввечері 12 квітня Володимир Зеленський повідомив про арешт Віктора Медведчука. За словами секретаря РНБО Олексія Данилова, кума Путіна затримали на західному кордоні України.

Медведчука підозрюють у державній зраді та пособництві терористичним організаціям "ЛДНР". Зазначається, що до початку повномасштабної війни з Росією він перебував під домашнім арештом, з-під якого втік відразу після початку бойових дій.

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