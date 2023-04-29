Президент у полоні в росіян, це ганьба, – Зеленський розповів, що має пістолет та вміє стріляти

Президент Володимир Зеленський зазначив, що в полон не здався б. На такий випадок він має зброю.

Про це президент розповів у спецпроєкті Дмитра Комарова "Рік.За Кадром". Журналіст поставив президенту питання про полон, пригадуючи початок повномасштабного вторгнення.

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Зеленський зізнався, що був готовий боротися до останнього. Він навіть має пістолет для захисту. Президент впевнений, що ніхто б нікого в полон не взяв. Була серйозно підготовлена оборона Банкової. Влада залишалась би там до останнього. Були підготовлені ящики зі зброєю, з патронами.

І в мене є пістолет, я вмію стріляти. Усвідомлюєш собі, президент України в полоні у росіян? Я вважаю, що це ганьба. Відстрілювалися б, так,

– наголосив Зеленський.

Однак він зазначив, не можна постійно думати, що президент є ціллю. Треба бути адекватною людиною та розуміти, що є безпекові моменти.

Як проходять таємні наради Зеленського

У поїздках президент проводит таємні наради. Вони відбуваються у засекреченому підземному місці. Перед входом до сховища всім потрібно здати мобільні телефони та інші електронні пристрої. Постороннім вхід заборонено.

До речі, під час наради у Миколаєві пролунала повітряна тривога. Ігнорувати її в жодному разі не можна, оскільки президент – головна ціль для ворога. Тому й потрібна секретність переміщень.

Зеленський розповів про сім'ю

Нещодавно у президента запитали, чи можливо знаходити баланс між батьківством та управлінням країни під час війни. Це завдання він назвав неможливим. За його словами, він зараз непоганий президент, але точно не найкращий батько.

"У мене немає часу на моїх дітей, на мою сім'ю… Я шкодую, що у мене немає часу на моїх дітей і вони виховуються не мною", – сказав глава держави.

Зеленський підсумував, що його дітей виховує дружина та війна.