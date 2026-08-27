Заслуговує на повагу: політолог пояснив рішення Зеленського нагородити Ілона Маска

26 серпня був оприлюднений указ президента України, в якому повідомлялось, що він нагородив орденом Свободи Ілона Маска, очільника компанії SpaceX. Американського підприємця нагородили за визначні особисті заслуги у захисті життя людей і свободи та розвиток співпраці між Україною і США.

Політолог, партнер комунікаційної агенції Good Politics Максим Джигун розповів 24 Каналу про мотиви відзначення засновника SpaceX такою нагородою.

Нагородження Маска може стати кроком до певних домовленостей

Політолог нагадав, що компанія Маска у співпраці з українським Міноборони часів Федорова допомогла вимкнути російські системи Starlink над територією України. Це, зі слів Джигуна, змінило хід війни, допомогло Силам оборони почуватися впевненіше у протидії ворожим загрозам та ефективніше завдавати ударів по позиціях противника.

Тому щонайменше цей факт вже заслуговує на повагу з боку одного з ключових бізнес-лідерів світової спільноти. Але інший, суто політичний компонент, полягає в тому, що ми в стані, коли нам не доводиться відпускати далеко людей, які так чи інакше впливають на позицію американського президента,

– наголосив Джигун.

За словами політолога, попри всі розмови про непорозуміння між Дональдом Трампом та Ілоном Маском, вплив бізнесмена на американську адміністрацію залишається високим. Крім того, нагородження, з його слів, може стати кроком у непублічних переговорах щодо дозволу використання Starlink для українських безпілотників над територією Росії.

Чи образиться Трамп на нагородження Маска

Відповідаючи на запитання щодо реакції Дональда Трампа на те, що високу державну нагороду отримав саме Маск, політолог зауважив, що стосовно лідера США все ще попереду. Йому нічого ображатися, адже за певних умов і на нього очікують відзнаки, навіть більшого рівня.

Зеленський вже коментував, що як Трамп закінчить війну, ми не просто йому орден випишемо, ми його на Нобелівську премію номінуємо. Проте багато що залежить від того, яку позицію він займе. Адже поки що Трамп не може визначитися чи він на боці добра, чи зла у цій війні. Він завжди намагається пояснити, що нібито посередині, але насправді відсутність позиції робить її проросійською,

– підсумував Джигун.

Аналіз щодо рішення Зеленського нагородити Маска: дивіться у відео