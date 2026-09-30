На п'ятий рік війни Росія на фронті виглядає зовсім не так, як хотіла, – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з військовослужбовцями та вручив їм державні нагороди напередодні Дня захисників і захисниць України. Глава держави подякував воїнам за міцне утримання фронту та проведення активних оборонних операцій. Саме завдяки їхнім зусиллям країна-агресорка виглядає на фронті зовсім не так, як хотіла.

На цьому глава держави наголосив у своєму телеграм-каналі, підбиваючи підсумки поїздки на передову.

Які подробиці зустрічі Зеленського з військовими?

Урочиста зустріч із військовослужбовцями відбулася напередодні свята Покрови. Під час заходу Володимир Зеленський висловив вдячність бійцям усіх підрозділів за відвагу, майстерність і стійкість у боях з російськими окупантами.

На п'ятий рік повномасштабної війни Росія на фронті виглядає зовсім не так, як вона хотіла, і це виключно завдяки рішучості наших військ, завдяки підготовці наших воїнів, завдяки добре пропрацьованим операціям нашої армії – наших Сил оборони та безпеки України,

– підкреслив президент.

Посилення оборони та розробка нової зброї

Глава держави підкреслив, що Україна здійснює всі необхідні кроки для забезпечення безпеки та суверенітету. Зокрема, Сили оборони завдають ударів у відповідь агресору, випробують та створюють нові зразки зброї, а також активно співпрацюють із міжнародними партнерами для отримання допомоги.

"Ми робимо все, щоб захистити нашу державу. Завдаємо ударів у відповідь агресору, розробляємо нову зброю, боремося за нову підтримку від наших партнерів. Але все це тримається завдяки тому, що фронт є сильним, фронт не зламаний, і корпуси, наші бригади, наші активні і сильні люди б'ються заради України", – додав глава держави.

Президент нагородив українських воїнів: дивіться відео

Також Володимир Зеленський закликав завжди пам'ятати та шанувати полеглих героїв, чия відвага зберегла українську державність і дала можливість жити суспільству.

Однією з найбільш результативних операцій нині є "Вівальді". Під час трьох етапів бойових дій у межах цієї операції наші воїни звільнили 176 квадратних кілометрів території та ліквідували понад 5 тисяч окупантів.