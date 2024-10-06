Зеленський увів у дію санкції РНБО: кого зачепили обмежувальні заходи

Президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони України про застосування персональних санкцій проти трьох фізичних і 18 юридичних осіб.

Про це свідчить указ №692/2024, оприлюднений на сайті Офісу Президента напередодні, 5 жовтня. Відповідні обмежувальні заходи діятимуть протягом трьох років.

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Зеленський увів санкції проти трьох фізичних осіб і 18 компаній

Увести в дію рішення Ради національної безпеки та оборони України від 5 жовтня 2024 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)",

– йдеться в указі.

Як свідчать додатки до рішення, обмеження діятимуть протягом наступних трьох років. Таким чином санкції ввели проти таких громадян, як Олександр Акст, Валерій Фальковський і Владислав Студенець, а також проти 18 товариств з обмеженою відповідальністю, зареєстрованих в Україні.

Контроль за виконанням відповідного рішення покладений на секретаря РНБО.

Серед ТОВ, які потрапили під обмеження, – "Герман логістик сервіс", "Преміум пакет ГМБХ енд Ко. КГ", "Торг інвест захід", "Рейніз трейдгруп", "Блокріал", "Укрвікбуд", "Мітракорт", "Грандміст", "Боненторг", "Будівельна фірма "Рембудмонтаж", "Гріно імпекс", "Прайм трейдент", "Клайд-індастрі".

Також санкції зачеплять такі товариства з обмеженою відповідльністю: "Ареома", "Бізнестрек", "Альфагалактик", "Барітренд" і "Ленокс трейдінг".