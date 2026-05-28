Експрацівник СБУ пояснив, чи справді гаряча фаза війни може закінчитися в листопаді

Після заяви Володимира Зеленського про можливість завершення гарячої фази війни до листопада знову постало питання, від чого може залежати такий сценарій. Однією з ключових тем тут лишається ситуація на фронті й тиск на російське забезпечення окупованих територій.

Колишній працівник СБУ Іван Ступак в ефірі 24 Каналу пояснив, що за такими оцінками можуть стояти одразу кілька чинників. За його словами, вирішальним може виявитися не лише виснаження Росії, а й удар по напрямку, який для Кремля має особливе значення.

Перемир'я через тиск на Крим

Імовірно, коли президент говорив про листопад, йшлося не про якусь одну подію, а про сукупність факторів, які можуть послабити Росію.

Нагадаємо! 25 травня 2026 року під час зустрічі з фракцією "Слуга народу" президент сказав, що є сподівання завершити гарячу фазу війни до листопада 2026 року. В Офісі Президента підтвердили, що така розмова справді була, але уточнили: йдеться не про гарантований сценарій, а про план, який може спрацювати за певних умов, зокрема у відносинах із партнерами та за наявності гарантій безпеки.

Один із них – виснаження на фронті, інший – тиск на Азовську трасу, що після 2022 року стала ключовою для забезпечення окупованих територій і Криму.

Я припускаю, що, коли президент озвучував листопад як можливий період закінчення гарячої фази, це саме виснаження Російської Федерації на фронтах,

– пояснив Ступак.

Розрахунок може бути на те, що збільшення кількості дронів на цьому маршруті ще сильніше вдарить по логістиці.

Якщо трасу максимально перерізати, до Криму піде менше вантажів, а разом із цим почне просідати забезпечення півострова, де вже помітні проблеми з пальним і продуктами. Для Кремля це болюча точка, бо Крим для росіян має не лише військове, а й символічне значення.

Ми збільшуємо кількість дронів на цій трасі, максимально її перерізаємо. Зменшується кількість вантажів у Крим, забезпечення Криму просідає, він починає задихатися. А Крим для росіян – це діамант в їхній імперській короні,

– сказав колишній працівник СБУ.

У такій логіці Москва може зіткнутися одразу з двома проблемами: виснаженням на фронті й тиском на напрямок, який для неї принципово важливий. Якщо це справді спрацює, Росії буде складніше тримати нинішню інтенсивність наступу, а далі вона може почати схилятися до переговорного процесу.

Що заявляла українська влада про фронт, мир і нову допомогу?

Президент заявив, що фронт вдалося стабілізувати завдяки дронам, технологічним рішенням і "далекобійним" санкціям проти Росії. Водночас він наголосив, що ситуація залишається складною, а питання захисту неба та антибалістики Україна і далі обговорює з партнерами.

28 травня 2026 року під час підписання декларації про поглиблення оборонної співпраці зі Швецією в Уппсалі президент повідомив, що Україна отримає винищувачі Gripen разом із конкретним озброєнням, зокрема ракетами Meteor. У Києві розраховують, що це посилить можливості в повітрі й допоможе стримувати російську авіацію.

Того ж дня президент заявив, що через війну в Ірані постачання ракет до Patriot для України стало проблемнішим. Саме тому він надіслав листа Дональду Трампу і Конгресу США з проханням про нові ракети, самі системи Patriot і ліцензії на виробництво PAC-3, а паралельно закликав Європу розвивати власну антибалістичну систему.