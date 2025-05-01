Зеленський відповів, що далі буде з угодою про економічне партнерство зі США

Україна у четвер, 1 травня, підписала угоду щодо економічного партнерства зі США. Тепер відповідні документи будуть спрямовані на ратифікацію до Верховної Ради.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на вечірнє звернення президента Володимира Зеленського. Він висловив сподівання на швидкі рішення.

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Які наступні кроки

Були доповіді нашої урядової команди щодо економічного партнерства зі Сполученими Штатами Америки – угода є, підписана, буде спрямована на ратифікацію у Верховну Раду України, і ми зацікавлені в тому, щоб не було з угодою жодних затягувань,

– ідеться у повідомленні президента.

Володимир Зеленський також повідомив, що про ратифікацію вищезгаданої угоди говорив з головою Верховної Ради України Русланом Стефанчуком. Крім цього, за його словами, вони обговорили законодавчу роботу найближчими тижнями.

Також він сказав, що тепер це дійсно рівноправна угода, яка створює можливість для доволі вагомих інвестицій в Україну. Окрім цього, вона також сприятиме суттєвій модернізації українських виробництв та юридичних практик у нашій державі.