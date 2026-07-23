Зеленський назвав основні завдання Драпатого та Хмари на нових посадах

Президент України нещодавно провів зміни у вищому військовому керівництві. Так, Михайло Драпатий став головнокомандувачем ЗСУ, а Євген Хмара – виконувачем обовʼязків міністра оборони.

Під час пресконференції президент розповів про обов'язки нових керівників. Про це повідомили в "РБК-Україна".

Що відомо про завдання Хмари й Драпатого?

Зеленський заявив, що нові посадовці мають вирішити низку задач. Насамперед він назвав:

питання закриття неба;

питання ТЦК;

питання "нормального обличчя мобілізації".

Хмарі й Драпатому доведеться виконати те головне завдання на сьогодні. Завдання те саме, як у Федорова і Сирського,

– підсумував президент.

Нагадаємо, що Михайло Драпатий замінив на посаді Олександра Сирського. В свою чергу Євген Хмара – Михайла Федорова.

Що відомо про нові призначення?

У середу, 22 липня, тимчасовий виконувач обов'язків Міністра оборони України Євгеній Хмара провів першу зустріч з новим Головнокомандувачем ЗСУ Михайлом Драпатим. Генерали обговорили співпрацю та подальший ударний та технологічний тиск на Росію.

Того ж дня президент України розповів про задачі виконуючого обов'язки міністра оборони України. За його словами, Євгеній Хмара займатиметься розв'язанням питань щодо постачання для діпстрайків та мідлстрайків.