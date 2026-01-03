Зеленський назвав регіони, де мінятимуть керівників ОВА
В п'яти областях України відбудуться кадрові зміни. Президент Володимир Зеленський проводить консультації щодо нових керівників обласних адміністрацій на Вінниччині, Дніпровщині, Полтавщині, Тернопільщині та в Чернівецькій області.
Про це пише 24 Канал з посиланням на повідомлення президента України.
Де найближчим часом можуть змінити начальників ОВА?
Володимир Зеленський провів відповідні консультування й визначив, хто незабаром зможе очолити обласні військові адміністрації. Зміни відбудуться в таких регіонах:
- Вінницька область;
- Дніпропетровська область;
- Полтавська область;
- Тернопільська область;
- Чернівецька область.
Зеленський сподівається, що Кабінет міністрів України погодить призначення нових кандидатів. За словами українського лідера, відповідні рішення будуть ухвалені в неділю, 4 січня.
Наступного тижня нові керівники областей мають почати працювати,
– підсумував президент.
Володимир Зеленський ще не назвав прізвища майбутніх очільників цих ОВА.
Хто до сьогодні очолював обласні військові адміністрації?
У кількох областях працюватимуть нові начальники ОВА. Коли рішення щодо їхнього призначення будуть ухвалені, то з посад звільнять:
- Вінницька область – у червні 2024 року Сергія Борзова звільнили з посади. Тимчасовою виконувачкою обов'язків глави ОВА стала заступниця Наталя Заболотна.