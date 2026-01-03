Укр Рус
3 січня, 16:22
Зеленський назвав регіони, де мінятимуть керівників ОВА

Дар'я Смородська

В п'яти областях України відбудуться кадрові зміни. Президент Володимир Зеленський проводить консультації щодо нових керівників обласних адміністрацій на Вінниччині, Дніпровщині, Полтавщині, Тернопільщині та в Чернівецькій області.

Про це пише 24 Канал з посиланням на повідомлення президента України.

Де найближчим часом можуть змінити начальників ОВА?

Володимир Зеленський провів відповідні консультування й визначив, хто незабаром зможе очолити обласні військові адміністрації. Зміни відбудуться в таких регіонах:

  • Вінницька область;
  • Дніпропетровська область;
  • Полтавська область;
  • Тернопільська область;
  • Чернівецька область. 

Зеленський сподівається, що Кабінет міністрів України погодить призначення нових кандидатів. За словами українського лідера, відповідні рішення будуть ухвалені в неділю, 4 січня. 

Наступного тижня нові керівники областей мають почати працювати, 
– підсумував президент.

Володимир Зеленський ще не назвав прізвища майбутніх очільників цих ОВА.

Хто до сьогодні очолював обласні військові адміністрації?

У кількох областях працюватимуть нові начальники ОВА. Коли рішення щодо їхнього призначення будуть ухвалені, то з посад звільнять:

  • Вінницька область – у червні 2024 року Сергія Борзова звільнили з посади. Тимчасовою виконувачкою обов'язків глави ОВА стала заступниця Наталя Заболотна. 

 

 