Зеленський назвав регіони, де мінятимуть керівників ОВА

В п'яти областях України відбудуться кадрові зміни. Президент Володимир Зеленський проводить консультації щодо нових керівників обласних адміністрацій на Вінниччині, Дніпровщині, Полтавщині, Тернопільщині та в Чернівецькій області.

Де найближчим часом можуть змінити начальників ОВА?

Володимир Зеленський провів відповідні консультування й визначив, хто незабаром зможе очолити обласні військові адміністрації. Зміни відбудуться в таких регіонах:

Вінницька область;

Дніпропетровська область;

Полтавська область;

Тернопільська область;

Чернівецька область.

Зеленський сподівається, що Кабінет міністрів України погодить призначення нових кандидатів. За словами українського лідера, відповідні рішення будуть ухвалені в неділю, 4 січня.

Наступного тижня нові керівники областей мають почати працювати,

– підсумував президент.

Володимир Зеленський ще не назвав прізвища майбутніх очільників цих ОВА.

Хто до сьогодні очолював обласні військові адміністрації?

У кількох областях працюватимуть нові начальники ОВА. Коли рішення щодо їхнього призначення будуть ухвалені, то з посад звільнять: