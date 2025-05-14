Зеленський офіційно призначив колишнього бранця Кремля Нарімана Джеляла послом у Туреччині

Володимир Зеленський призначив Нарімана Джеляла Надзвичайним і Повноважним Послом України в Турецькій Республіці. Відповідний документ оприлюднили у середу, 14 травня.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на сайт Президента України.

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Що відомо про Нарімана Джеляла

Президент погодив кандидатуру Джеляла на посаду посла ще наприкінці грудня 2024 року. Указ був підписаний декілька місяців після цього.

"Призначити Джелялова Нарімана Енверовича Надзвичайним і Повноважним Послом України в Турецькій Республіці", – йдеться в указі 14 травня.

Наріман Джелял – перший заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу та колишній політв'язень.

28 червня 2024 року його та ще 9 цивільних вдалося повернути з російського полону. Росіяни катували чоловіка, погрожували розправою йому та його рідним.

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров розповідав, що Джелял сидів майже добу з мішком на голові, і його не знімали.

Чубаров уже відреагував на призначення Джеляла послом і подякував президенту за гідний вибір.