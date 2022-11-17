"Мирне місто і бажання людей жити": Зеленський показав відео ракетного удару по Дніпру

Російські окупанти 17 листопада вдарили по Україні. Ворог поцілив по Дніпру, де внаслідок удару окупантів постраждали щонайменше 4 людини.

Президент Володимир Зеленський опублікував момент ранкового ракетного удару по Дніпру.

Важливо Ракетна атака по Україні 17 листопада: що відбувалось у регіонах

Український лідер наголосив, що ракетний удар по Дніпру – це підтвердження того, як терористи "хочуть миру".

Ранок. Мирне місто і бажання людей жити звичним життям. Їхати на роботу, у справах. Ракетний удар. Держава-терорист насправді хоче принести українцям лише якомога більше болю і страждань,

– наголосив Зеленський.

Ракетний удар Росії по Дніпру: дивіться відео