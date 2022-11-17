"Мирне місто і бажання людей жити": Зеленський показав відео ракетного удару по Дніпру
17 листопада 2022 , 11:10Читать новость на русском
Джерело:Володимир Зеленський
Російські окупанти 17 листопада вдарили по Україні. Ворог поцілив по Дніпру, де внаслідок удару окупантів постраждали щонайменше 4 людини.
Президент Володимир Зеленський опублікував момент ранкового ракетного удару по Дніпру.
Важливо Ракетна атака по Україні 17 листопада: що відбувалось у регіонах
Український лідер наголосив, що ракетний удар по Дніпру – це підтвердження того, як терористи "хочуть миру".
Ранок. Мирне місто і бажання людей жити звичним життям. Їхати на роботу, у справах. Ракетний удар. Держава-терорист насправді хоче принести українцям лише якомога більше болю і страждань,
– наголосив Зеленський.
Ракетний удар Росії по Дніпру: дивіться відео