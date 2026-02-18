Зеленський назвав підсумки переговорів з Росією у Женеві й неочікувано заявив про певний прогрес

Тристоронні мирні перемовини у Женеві між Україною, Росією та США добігли до завершення. Про перші результати зустрічей розповів Володимир Зеленський.

Про це він повідомив під час спілкування з журналістами.

Про що вдалося домовитися на зустрічі?

Українська делегація відзвітувала главі держави про перебіг переговорного процесу. Основними напрямками, які обговорювалися на зустрічі, стосувалися військових й політичних питань.

У цьому аспекті, як зазначив Зеленський, усі три сторони були конструктивними.

За його словами, військові добре розуміють, як організувати ефективний моніторинг припинення вогню та завершення війни за умови наявності політичної волі з обох сторін.

Фактично, переговорники вже досягли домовленостей майже з усіх ключових питань. Зеленський також додав, що моніторинг припинення вогню точно відбуватиметься за обов'язкової участі американської сторони.

Щодо політичної частини перемовин президент зізнався, що "не почув такого прогресу" порівняно з військовим аспектом. Мовиться про чутливі теми, зокрема питання Сходу, ЗАЕС, інші делікатні моменти.

Тобто в напрямку військовому прогрес я почув, у політичному – ну, був діалог, домовились іти далі, домовились продовжувати. Але там такого прогресу, як у військовому плані, я не почув,

– пояснив Зеленський.

Водночас він додав, що більше подробиць щодо мирного процесу вдасться отримати безпосередньо по прибуттю українскьої делегації до Києва.

Зеленський поспілкувався з українською делегацією на переговорах: дивіться відео

Водночас глава держави висловив вдячність американцям, а також швейцарській стороні за організацію та сприяння у проведенні зустрічей. Він додав, що Україна продовжуватиме контактувати й з європейськими колегами.

За його словами, пріоритет України полягає в надійних гарантіях безпеки. Тож команда продовжує роботу заради наближення реального миру

А що каже про Женевські переговори російська сторона?