Зеленський назвав підсумки переговорів з Росією у Женеві й неочікувано заявив про певний прогрес
- Зеленський підкреслив, що під час зустрічей вдалося досягнути домовленостей майже з усіх ключових питань.
- Він розповів про результати обговорень у політичному та військовому аспектах.
Тристоронні мирні перемовини у Женеві між Україною, Росією та США добігли до завершення. Про перші результати зустрічей розповів Володимир Зеленський.
Про це він повідомив під час спілкування з журналістами.
Про що вдалося домовитися на зустрічі?
Українська делегація відзвітувала главі держави про перебіг переговорного процесу. Основними напрямками, які обговорювалися на зустрічі, стосувалися військових й політичних питань.
У цьому аспекті, як зазначив Зеленський, усі три сторони були конструктивними.
За його словами, військові добре розуміють, як організувати ефективний моніторинг припинення вогню та завершення війни за умови наявності політичної волі з обох сторін.
Фактично, переговорники вже досягли домовленостей майже з усіх ключових питань. Зеленський також додав, що моніторинг припинення вогню точно відбуватиметься за обов'язкової участі американської сторони.
Щодо політичної частини перемовин президент зізнався, що "не почув такого прогресу" порівняно з військовим аспектом. Мовиться про чутливі теми, зокрема питання Сходу, ЗАЕС, інші делікатні моменти.
Тобто в напрямку військовому прогрес я почув, у політичному – ну, був діалог, домовились іти далі, домовились продовжувати. Але там такого прогресу, як у військовому плані, я не почув,
– пояснив Зеленський.
Водночас він додав, що більше подробиць щодо мирного процесу вдасться отримати безпосередньо по прибуттю українскьої делегації до Києва.
Зеленський поспілкувався з українською делегацією на переговорах: дивіться відео
Водночас глава держави висловив вдячність американцям, а також швейцарській стороні за організацію та сприяння у проведенні зустрічей. Він додав, що Україна продовжуватиме контактувати й з європейськими колегами.
За його словами, пріоритет України полягає в надійних гарантіях безпеки. Тож команда продовжує роботу заради наближення реального миру
А що каже про Женевські переговори російська сторона?
За словами Володимира Мединського, попри непросту атмосферу, перемовини були "діловими". Обговорення відбувалися в різних форматах. Водночас він анонсував новий раунд уже найближчим часом.
У Москві переговори назвали напруженими. За словами російських представників, сторони мають суттєві розбіжності у підходах, що ускладнює досягнення компромісів.