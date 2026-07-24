Зеленський підтвердив удари по заводу "Авітек", нафтовому та інших об'єктах

Володимир Зеленський заявив, що вночі 24 липня Сили оборони України уразили одне з важливих воєнних підприємств в російському Кірові. Йдеться про завод "Авіатек".

Про це президент України написав у своїх соцмережах.

Які результати уражень 24 липня?

Зеленський пояснив, що уражене підприємство постачало компоненти для авіаційної та ракетної техніки росіян, яка, зокрема, застосовується при масованих ударах по Україні.

Дякую воїнам за влучність! Абсолютно справедлива наша відповідь,

– наголосив глава держави.

Цієї ночі українські далекобійні санкції також спрацювали на відстані майже 1350 кілометрів по нафтовому об'єкту.

Окрім цього, президент зазначив, що були й інші ураження. Зокрема, триває операція щодо російської логістики, яка забезпечує російську окупаційну армію компонентами для дронів, навігаційного обладнання, спорядженням.

Дякую всім підрозділам нашої армії, розвідок та Служби безпеки України, які залучені до здобуття цих результатів. Слава Україні!

– додав Володимир Зеленський.

Зеленський показав наслідки уражень: дивіться відео

Нагадаємо, вночі 24 липня гучно також було у Санкт-Петербурзі та Ленінградській області. Судячи з опублікованих кадрів, під ударом опинилися склади Wildberries – після атаки там почалися потужні пожежі.

Розташовані ці склади в індустріальному парку "Уткіна (Качина) Заводь", що неподалік Свердловського міського поселення. Від Петербурга звідси приблизно 25 кілометрів.

Окрім Wildberries, на території індустріального парку розміщуються склади та виробничі потужності компаній Ozon, "Петрович", X5 Retail Group, IVC Group та інших.