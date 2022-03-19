Зеленський подякував бійцям КОРДу за їхню роботу: відео вручення нагород

Президент України Володимир Зеленський висловив подяку бійцям КОРДу. Частині зі службовців він також видав нагороди.

Президент вручав службовцям цього підрозділу МВС медалі "Захиснику Вітчизни". Про цю зустріч повідомили 19 березня.

До теми Київський КОРД зняв на відео бій, в якому знищив два ворожі танки

Роблять усе для знищення ворогів

У своїй публікації Володимир Зеленський зазначив, що бійці КОРД працюють одразу за кількома важливими напрямами. Що вони роблять:

виявляють ворожі диверсійно-розвідувальні групи;

реагують на оперативну інформацію щодо можливих дій ворога;

долучаються до охорони адміністративних будівель державного значення;

за потреби дають збройну відсіч ворожим силам.

Слід зауважити, що на записі не показували обличчя бійців. Ймовірно, це необхідно передусім для їхньої безпеки. Проте також такі кроки важливі для збереження анонімності, яка може знадобитися при роботі під прикриттям.

Президент дякує бійцям КОРД: дивіться відео