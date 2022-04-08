Зеленський подякував за фінансову підтримку і зброю від ЄС

Президент України Володимир Зеленський під час брифінгу з Урсулою фон дер Ляєн подякував за фінансову допомогу.

Володимир Зеленський зазначив, що, на жаль, наші підприємства не можуть зараз працювати. Усе через російських загарбників, ракетні та авіаудари.

Важливо Ви б'єтеся за всіх нас, – президентка Єврокомісії українцям

"Через все це сьогодні держава економічно ще не працює, але я знаю, що ми всіх переможемо і точно буде працювати", – зазначив Президент України.

Тому ця фінансова підтримка сьогодні, коли економіка поки що не працює – вона дуже важлива,

– повідомив Володимир Зеленський.

Також під час брифінгу він згадав про фінансову підтримку, яка направлена на зброю.

"Я не хотів би, як президент ліберальної та мирної держави, говорити сьогодні багато про зброю. Але сьогодні ми боремося за наше життя, за нашу свободу, за нашу територіальну цілісність та найголовніше – за всіх наших людей, бо це і є скарб. Як всі вже бачать, це і є наша міцність"

Дивіться брифінг Зеленського та Урсули фон дер Ляєн від 8 квітня