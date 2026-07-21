Президент заявив, що з Сирським та Гнатовим говорив про подальші формати служби і передачу справ
Увечері 21 липня відбулися важливі кадрові рішення. Президент Зеленський заявив, що Олександр Сирський більше не буде головнокомандувачем ЗСУ. Також посаду начальника Генштабу, імовірно, покине Андрій Гнатов.
Президент розповів, що було у фокусі розмови з ними під час зустрічі.
Про що Зеленський говорив із Сирським і Гнатовим?
Передусім президент висловився про результати Сирського в захисті Києва, у Харківській наступальній операції та в Курській операції.
"Значний шлях пройдено, захист України триває, і потрібне гідне ставлення до кожного воїна". Він також подякував Сирському та кожному воїну за сильні фронтові позиції.
Сьогодні з Олександром Сирським та з Андрієм Гнатовим ми говорили про подальші формати служби і правильну передачу справ,
– зазначив глава держави.
При цьому, новим головкомом стане Михайло Драпатий. До слова, він став відомим завдяки легендарному прориву на БМП-2 через сепаратистський блокпост під час боїв за Маріуполь у 2014 році.
Колишній радник Міноборони Сергій Стерненко також підтвердив і відставку Андрія Гнатова з посади начальника Генштабу.
Нагадаємо, зміни у військовому керівництві розпочалися з відставки Михайла Федорова. Інформація про його конфлікт із Олександром Сирським та розбіжності в поглядах на ведення війни викликали суспільний резонанс. Так, люди вийшли на мирні мітинги. У відповідь на це Зеленський зазначав, що чує народ. Поступово, до вимог українців почали дослухатися.