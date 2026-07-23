У Росії немає з ким говорити: в Офісі Президента розповіли про розмову Зеленського з Трампом

Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Дональдом Трампом та поспілкувався з його представниками Стівом Віктоффом і Джаредом Кушнером. Також в Україну приїжджав посол США. Усі ці обговорення стосувалися завершення війни.

Радник Офісу Президента України Михайло Подоляк зауважив 24 Каналу, що Сполучені Штати продовжують діалог з Україною; з Росією ж їм немає про що говорити. На цьому тлі активізуються розмови про нову військову допомогу, зокрема ліцензії на виготовлення ракет до Patriot.

Як Трамп може змусити Росію до переговорів?

Зміна риторики Трампа щодо Росії уже очевидна. У нього вже немає ілюзій, що з росіянами можна домовитися про бізнес-проєкти, укласти угоди. Про це навіть не говорять. А найголовніше, що команда американського президента врешті зрозуміла основні речі про війну.

Насамперед те, що домовитися з Путіним неможливо. Переговорний трек можна відкрити будь-коли, але з умовою, що Росія буде до цього готова. Підготувати її можна тільки жорсткими санкціями, обмеженнями на ринку технологій, а також підтримкою України,

– наголосив радник Офісу Президента.

Київ пропонує Трампу реалістичні варіанти закінчення війни. Це особливо актуально для нього, зважаючи на вибори, які відбудуться восени. Американський електорат тільки укріплює думку Трампа про те, що з Путіним не варто працювати.

"Отже, можливість переходу до дипломатії зберігається. Але потрібно враховувати ці ключові інструменти, які ми назвали", – підсумував Михайло Подоляк.

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