Володимир Зеленський зібрав журналістів у професійне свято, аби покататися на велосипедах та поговорити. Представники ЗМІ разом з президентом провели зустріч у Заліссі, що на Київщині.

Дня журналістів Зеленський вирішив зібрати представників низки ЗМІ. Зустріч відбулася у селі Залісся Броварського району Київської області. Про це повідомило видання НВ.

Важливо Ви – четверта влада та запорука демократії, – Зеленський привітав журналістів зі святом

Про що говорили президент та журналісти

Про відставку Авакова

Зеленський зауважив, що розуміє, чому люди протестують проти очільника МВС. Президент України заявив, що Арсен Аваков має завершити справу про вбивство журналіста Павла Шеремета. Зеленський додав, що, на його думку, немає краще міністра, ніж Аваков, передає "РБК-Україна".

Я розумію, через що страйк. Я чесно відповідав на цей запитання, що якщо людина взявся за якусь реально сенсаційне гучну справу, він повинен довести, а не кидати,

– підсумував президент.

Додамо, що українці неодноразово виходили на масові акції протесту, вимагаючи відставки Авакова. Активісти наголошують, що саме Аваков винен у безкарності та поліцейському свавіллі.

Про призначення міністра освіти

Міністерство освіти та науки України вже третій місяць перебуває без керівника. Регулярно у ЗМІ з'являються прізвища можливих кандидатів на цю посаду.

Зеленський хоче, аби цю посаду обійняв голова Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак. Однак останній наразі не погодився. За словами Бабака, він ще має багато законопроєктів, які треба довести до кінця.

Хто може стати новим очільником Міносвіти

Колишній депутат від "Партії регіонів", український економіст, професор, доктор економічних наук, ректор Чернігівського національного технологічного університету Сергій Шкарлет;

Заступниця директора з наукової роботи в Інституті математики НАНУ Олександра Антонюк.

Народна депутатка від партії "Слуга народу" Юлія Гришина.

Президент Національної академії педагогічних наук Василь Кремень.

Зауважимо, що наразі відомство тимчасово очолює Любомира Мандзій.



Зеленський зібрав журналістів покататися на велосипедах / Фото НВ

Про кандидата у мери Києва

"Слуга народу" може висунути на виборах міського голови Києва несподіваного кандидата. Як повідомив голова фракції у парламенті Давид Арахамія, претенденткою на посаду мера столиці може бути й жінка.

Сам Зеленський заявив, що ще не визначився з кандидатурою, однак є кілька гідних кандидатів. Він додав, що підтримає одного з них, коли побачать соціологію.

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Що відомо про кандидата у мери від "Слуги народу"

Наразі у "Слузі народу" не називають своїх кандидатів – через те, що немає розробленого механізму праймеріз.

Сер ед потенційних кандидатів називали Миколу Тищенка, Олександра Дубінського та Олександра Качуру. Потенційні кандидати, зазначили у президентській політсилі, спочатку мають взяти участь у праймеріз.

ед потенційних кандидатів називали Миколу Тищенка, Олександра Дубінського та Олександра Качуру. Потенційні кандидати, зазначили у президентській політсилі, спочатку мають взяти участь у праймеріз. За нового мера Києва голосуватимуть 25 жовтня 2020 року. Саме тоді відбудуться місцеві вибори.



Рейтинг можливих кандидатів у мери Києва / Інфографіка 24 каналу