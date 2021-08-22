Зеленський поспілкувався з Ердоганом про звільнення кримських татар з російського полону

Володимир Зеленський 22 серпня провів телефонну розмову з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом. Глави держав обговорили 30-річчя Незалежності, Кримську платформу й незаконне утримання кримських татар у Росії.

В Офісі Президента повідомили, що розмова відбулася з ініціативи турецької сторони. Також Зеленський запросив очільника Туреччини приїхати з візитом до України.

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Зеленський попросив Ердогана посприяти звільненню кримських татар з полону Росії

Президенти порушили тему питання кримських татар. За словами Ердогана, Туреччина від початку ініціювання Кримських платформи підтримувала цю ініціативу, і буде робити це надалі. Країну на саміті в Києві 23 серпня представить міністр закордонних справ.

Переконаний, що Кримська платформа стане дієвим інструментом у справі звільнення незаконно окупованого Криму,

– зазначив він.

І також наголосив, що Туреччина незмінно підтримує суверенітет й територіальну цілісність України у міжнародно визнаних кордонах. До того ж країна не визнає незаконну окупацію півострова.

Водночас Зеленський звернувся до лідера Туреччини з проханням посприяти звільненню понад 100 кримських татар, яких незаконно утримує Росія.

Про що ще говорили Зеленський і Ердоган

Ердоган привітав Україну з 30-ю річницею Незалежності. До того ж він подякував українцям за допомогу в ліквідації наслідків масштабних пожеж у Туреччині.

У відповідь глава нашої держави висловив співчуття турецькому народу у зв'язку з численними жертвами стихійних лих.

"Україна завжди готова допомогти дружньому народу Туреччини", – заявив він.