Зеленський повідомив, що в України є домовленість про придбання Patriot

Україна має домовленість на найвищому політичному рівні про придбання комплексів ППО Patriot – тепер вона очікує на реалізацію на фінансовому, юридичному, технічному рівнях.

Про це в середу, 3 червня, заявив президент України Володимир Зеленський.

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Чи отримає Україна нові системи ППО?

Володимир Зеленський провів нараду щодо додаткових шляхів постачання протиповітряної оборони в Україну – систем та ракет для них.

За словами президента, очікування реалізації домовленостей вже затягнулося.

Були на нараді сьогодні представники Міністерства оборони та МЗС, РНБО, дипломатичної команди Офісу. Завдання абсолютно чітке – пришвидшитись із цим контрактом по "петріотам", і це персональна відповідальність залучених посадовців,

– наголосив він.

Глава держави наголосив, що кошти з європейського пакету підтримки для України обсягом 90 мільярдів євро та інші фінансові ресурси мають працювати максимально й оперативно спрямовуватися на посилення захисту українців.

Водночас Зеленський зауважив, що станом на зараз навіть юридичні кроки щодо контракту ще не опрацьовані.

Поставив фінальний строк – тиждень на всі підготовчі кроки. Розраховую на доповідь в п'ятницю: або ясність щодо реалізації нашої домовленості по "петріотах", або серйозні кадрові висновки,

– підсумував президент.

Як раніше пояснював головний редактор видання Defence Express Олег Катков, Сили оборони України мають можливість перехоплювати російську балістику за допомогою ЗРК Patriot, однак протиракет завжди не вистачає.

За словами Каткова, до військової операції в Ірані усі вироблені ракети до ЗРК Patriot фактично розподілялися між Сполученими Штатами та Україною. Водночас з початком весни ситуація ускладнилася.