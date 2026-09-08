Зеленський пояснив, чому Віткофф і Кушнер прибули в Україну потягом, а не прилетіли

Зеленський запропонував представникам президента США Віткоффу та Кушнеру наступного разу прилетіти до Києва українським президентським літаком. Українські аеропорти технічно готові приймати американські делегації, однак для цього потрібен безпековий повітряний коридор.

Про це він сказав 8 вересня, відповідаючи на запитання журналістів.

Зеленський розповів про деталі можливого наступного візиту

Українські аеропорти технічно готові приймати американські делегації. Зокрема, йдеться про "Бориспіль" та аеропорт "Київ" у Жулянах.

Водночас президент зазначив, що Росія завдавала ударів по злітних смугах обох аеропортів, намагаючись продемонструвати нібито відсутність безпеки для авіасполучення з Україною.

Росія безумовно хотіла підкреслити, що немає безпеки в Україні. Вони вдарили і по смузі в Жулянах, і по смузі в Борисполі. Але, тим не менш, усе працювало. Абсолютно технічно наші аеропорти готові до того, щоб приймати делегації,

– наголосив президент.

Він додав, що головним питанням залишається забезпечення безпечного повітряного коридору з боку Росії.

Україна також розглядала інший варіант прибуття американської делегації – літаком до білоруського Гомеля, а звідти автомобільним транспортом до Києва. Однак американська служба безпеки зрештою обрала поїзд.

Зеленський повідомив, що Віткофф і Кушнер погодилися знову відвідати Україну. Президент наголосив, що Київ готовий забезпечити необхідні умови для їхнього приїзду.

Вони були багато разів у Москві, і це перший раз у Києві. Я вдячний за те, що вони в Києві, але хочеться, щоб вони були частіше, щоб показувати все-таки баланс поваги і до Москви, і до Києва. Це для нас важливо,

– сказав глава держави.