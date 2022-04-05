Зеленський пояснив, що для нього означає перемога

Україна героїчно протистоїть навалі російських окупантів уже понад місяць. Президент Володимир Зеленський розповів, що в його розумінні перемога.

Перш за все, Зеленський називає перемогою те, щоб не втратити наш суверенітет. Також президент хоче, щоб ми не втратили сотні тисяч людей, передає 24 канал.

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Ніяких розмов також не може бути про те, що ми дамо можливість називати Крим чиєюсь територією. Це тільки наша територія, українська. Я згоден, що там може бути питання щодо відтермінування, якщо воно вартуватиме цього. Донбас для мене і для всіх – це Україна,

– каже президент.

За його словами, про території, які росіяни зараз тимчасово окупували навіть немає й мови.

"Навіть не обговорюється будь-який статус цих територій, які є наші і які ми повністю контролювали до 24 лютого. Хоча в них є такі ультиматуми. І ця війна за Донбас чи умовний "Сталінград", який буде, то він буде саме за це. І те, що Росія визнала ОРДЛО чимось, то я вважаю, що ми повинні знайти вихід з цієї ситуації", – сказав Зеленський.

Він наголосив, що для України збереження статусу цих територій як українських дуже важливо.

"Це одна з принципових для нас речей, але я думаю, що вона буде найскладнішою. Я особисто вважаю, що відведення російських військ станом на 23 лютого – це перемога України. І це перемога у війні, а не дипломатії", – заявив президент.

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