Зеленський пояснив, що планують обговорити на перемовинах у Лондоні

У столиці Великої Британії 23 квітня відбудуться перемовини України, Сполучених Штатів і Євросоюзу. Президент пояснив, які саме питання обговорять під час зустрічі у Лондоні.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на брифінг Володимира Зеленського.

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Що стосується нашої команди, вона завтра має мандат на те, що має мандат. Це обговорення, безумовно, припинення вогню, часткового припинення вогню. Ми готові до цієї стадії. Готові також зафіксувати, що після припинення вогню ми готові сідати в будь-якому форматі,

– заявив президент.