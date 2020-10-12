У серпні Володимир Зеленський призначив Олега Татарова заступником голови Офісу Президента України. Тоді президенту вказали на минуле Татарова, який працював у МВС Віталія Захарченка – одного з убивць Небесної сотні. Президент стверджує, що сам заступник голови ОПУ до розгонів не причетний.

За часів Віктора Януковича в правоохоронних органах було багато різних людей, пояснив Володимир Зеленський в інтерв'ю BBC.

До слова Продовження проросійського реваншу, – сім'ї Небесної Сотні проти призначення Татарова

Ці люди залишались працювати й за часів Петра Порошенка. Багато таких людей, там були професіонали,

– переконаний президент.

Реакцію родичів Небесної сотні, які закинули главі держави "повернення до часів Януковича", він назвав "просто словами".

"Ця конкретна людина нікого не розганяла. Я поважаю Майдан, ми поважаємо пам'ять загиблих, я патріотична людина, я президент України. Я ніколи не призначив би людину, яка розганяла людей на Майдані", – запевнив Володимир Зеленський.

Коротко про Олега Татарова: