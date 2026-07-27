Зеленський пояснив звільнення Федорова та перестановки у Кабміні

Президент України Володимир Зеленський прокоментував нещодавні зміни в уряді. Зокрема, він токрнувся теми звільнення міністра оборони Михайла Федорова.

За словами очільника держави, не було співпраці та діалогу між Головнокомандувачем ЗСУ та Міноборони. І це тривало не протягом кількох днів чи навіть тижнів, а протягом місяців. Про це Зеленський розповів у ефірі Sky News.

Чому Зеленський звільнив Федорова?

Президент підкреслив, що існують деякі речі, які можна вирішити лише разом, тобто коли Міноборони працює з армією. І недостатньо лише однієї людини.

Найбільший виклик – це мобілізація. Ми підрахували та розуміємо, що у жовтні можемо зіткнутися з більш ніж пів мільйоном нових російських військових. Тож, нам потрібен новий підхід до мобілізації та нові кроки. Можливо, не дуже швидкі й, звісно, ​​не радикальні. Але щоб знайти вирішення цього питання, мені потрібна єдність між цими двома інституціями,

– зауважив він.

Наступне питання, яке слід було вирішити, – це ППО. Адже Україна немає достатньо систем проти балістики.

"У мене немає часу на розмови. Слухайте, я не маю часу вислуховувати одну сторону, а потім іншу, адже ці сторони не готові зустрічатися щодня — вони мають зустрічатися щогодини, доки наше небо не буде захищене", – заявив він.

Президент додав, що він не мусить визначати, хто має рацію, а хто – ні. І це його конституційне право зробити все якнайшвидше, щоб була єдність. Міністр оборони та Головнокомандувач ЗСУ повинні працювати разом, щоб надати правильні сигнали армії та партнерам України.

Щодо того, що українські діпстрайки – це заслуга конкретно Федорова чи Сирського, президент зазначив, що це заслуга Сил оборони, зокрема СБУ та ГУР. Адже діпстрайки – це спеціальні операції, які проводять спеціальні сили. Крім того, завдавати таких ударів допомогають платники податків і партнери, які вкладають гроші у виробництво дронів. Сьогодні в Україні близько 500 компаній, які виробляють БпЛА для діпстрайків.

Що Зеленський сказав про зміну прем'єра?

Він наголосив, що Україна повинна передусім підготуватися до дуже складної зими.

"Ніхто навіть не може уявити, якою вона буде, – ні ми, ні партнери. І мені потрібно було такого прем'єр-міністра, який глибоко знається на енергетиці, який знає, з чим ми зіткнемося", – заявив президент.

Очільник держави підсумував, що йому вдалося вирішити це питання призначенням Сергія Корецького.

Нагадаємо, що пішов не лише Федоров, а і Сирський. Натомість тимчасовим очільником Міноборони було призначено Євгенія Хмару, а Головнокомандувачем ЗСУ став Михайло Драпатий.

Щодо Федорова, то йому президент пропонував кілька посад. Однак той відмовився та бачить себе лише міністром оборони.