В том состоянии, в которой Украина оказалась через 30 лет после обретения независимости, считаю, что практически все озвученное – очень и очень хорошо для нашей страны и для граждан.

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Несколько тезисов

Я действительно, не помню таких дорог как сегодня внутри Украины. К слову, Большая Стройка дала минимум +1,5% прироста ВВП.

Не помню возможность бизнесу взять кредит под 5%-7% (знаю и под 0% есть кейсы).

У нас рекордный ВВП (оценки UIF несколько выше озвученных). И это с учетом временной потери Донбасса, Крыма, отъезда миллионов украинцев зарубеж (около 8 миллионов человек).

У нас рекордно низкая как для Европы доля госдолга к ВВП. В Еврозоне это 100% к ВВП

Что понравилось в озвученных планах

Помимо продолжение "Большой Стройки" "– Большая Термомодернизация"

Еще в 2018 году делали расчеты. Для утепления 7 миллионов квартир нужна сумма, которую раздали через субсидии за 3 года. Это снизит потери в квартирах до 40%.

Модернизация котельных и теплотрасс снизит потери до 20%.

Оборонные проекты

АН-178, дроны, флот, ракетная программа

Мало, но с чего то нужно начинать. И ВПК – хорошая база для развития инноваций и коммерциализаци технологий двойного назначения.

Продолжение "Большой стройки": + 15 тысяч километров хороших дорог, + 800 мостов

Эти проекты дадут хороший эффект для экономики. На 1 вложенный доллар будет +2 +3 долл в ВВП (через спрос на украинские строительные материалы, рабочие места, улучшение качества и скорости логистики).

Национальный авиаперевозчик

Если хотим быть региональным авиахабом, без своего перевозчика никуда (смотрите на Турцию, Эмираты, Катар).

Почему не АН? Другой класс самолетов, к сожалению. Эту идею UIF с 2018 года развивает и поддерживает.

Здесь же и вопрос региональных аэропортов и привлечение инвесторов.

В той же Турции, все аэропорты построены в формате ГЧП за частные деньги.

Десять новых поездов Интерсити, 50 новых электричек, украинского производства

Тоже хорошо. Украинский производитель получает заказы, растет спрос на украинскую продукцию, инженеров.

Как правило, такие заказы открывают производителям больше возможностей для создания продукции следующего уровня.

Запуск накопительной пенсионной системы

К сожалению, процесс будет запускаться очень медленно. И быстрого эффекта для граждан и экономики не даст. Но путь правильный. Плюс – небольшой вклад в развитие национального рынка капитала.

Образование

Важная тема. И степендии и новый Президентский университет. Но... что делать остальной базой, которая учит детей прошлому и где по специальности работает не более 10% выпускников? За деньги налогоплательщиков.

Это то, что отфиксировал.

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Чего не хватило (хочется всегда больше)

Обещанный давно Налог на выведенный капитал

Бюджет 2022 дает для этого все возможности. В итоге, мы не уменьшаем тень, не даем стимулов для инвестиций и развития экономики.

Привет оптимизаторам налогов, консультантам и фискалам, у Вас в 2022 все будет по-прежнему хорошо.

Судебной реформы

Может, пропустил, но это важнейшая из реформ. И для граждан и для экономики.

Фискальных стимулов для производителей

Свободные экономические зоны – в мире их 5 тысяч. В Украине – "0". Вопрос, чем Украина привлечет инвесторов?

"Дія Сіті" - не в счет. Еще нет.

Это краткая рефлексия. В сухом остатке, исключать множество позитивных моментов нельзя. Но нет предела совершенству)