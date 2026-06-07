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24 Канал Головні новини Зеленський прилетів до Британії на зустріч з лідерами Європи
7 червня, 17:53
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Оновлено - 18:11, 7 червня

Зеленський прилетів до Британії на зустріч з лідерами Європи

Анастасія Колеснікова

7 червня Володимир Зеленський прибув до Британії. Тут у нього заплановані зустрічі з лідерами Європи.

Усе, що відомо про візит Зеленського до Британії та результати його переговорів з європейськими партнерами, розповідає 24 Канал.

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Що відомо про зустрічі Зеленського у Британії?

 

 

18:08, 07 червня

Зеленський спускається з літака у Британії: дивіться відео

18:01, 07 червня

Зеленський прилетів до Британії

Володимир Зеленський приземлився у Британії. 

Президент повідомив, що попереду у двосторонні переговори з Кіром Стармером, а також спільна зустріч з лідерами Британії, Франції та Німеччини. 

За словами політика, перемовини стосуватимуться захисту України у війні та більшої співпраці заради безпеки всієї Європи в напрямі ППО.

Окрім того, сторони обговорять дипломатичні перспективи. "Європа має бути в перемовинах і має бути сильною", – підкреслив Зеленський.

На 8 червня у нього запланована зустріч із Його Величністю Королем Чарльзом III. 

 

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Володимир Зеленський