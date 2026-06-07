Зеленський прилетів до Британії на зустріч з лідерами Європи

7 червня Володимир Зеленський прибув до Британії. Тут у нього заплановані зустрічі з лідерами Європи.

Усе, що відомо про візит Зеленського до Британії та результати його переговорів з європейськими партнерами, розповідає 24 Канал.

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Що відомо про зустрічі Зеленського у Британії?