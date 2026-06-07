Зеленський прилетів до Британії на зустріч з лідерами Європи
7 червня Володимир Зеленський прибув до Британії. Тут у нього заплановані зустрічі з лідерами Європи.
Усе, що відомо про візит Зеленського до Британії та результати його переговорів з європейськими партнерами, розповідає 24 Канал.
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Що відомо про зустрічі Зеленського у Британії?
Зеленський спускається з літака у Британії: дивіться відео Володимир Зеленський приземлився у Британії. Президент повідомив, що попереду у двосторонні переговори з Кіром Стармером, а також спільна зустріч з лідерами Британії, Франції та Німеччини. За словами політика, перемовини стосуватимуться захисту України у війні та більшої співпраці заради безпеки всієї Європи в напрямі ППО. Окрім того, сторони обговорять дипломатичні перспективи. "Європа має бути в перемовинах і має бути сильною", – підкреслив Зеленський. На 8 червня у нього запланована зустріч із Його Величністю Королем Чарльзом III.
Зеленський прилетів до Британії
Зеленський спускається з літака у Британії: дивіться відео
Володимир Зеленський приземлився у Британії.
Президент повідомив, що попереду у двосторонні переговори з Кіром Стармером, а також спільна зустріч з лідерами Британії, Франції та Німеччини.
За словами політика, перемовини стосуватимуться захисту України у війні та більшої співпраці заради безпеки всієї Європи в напрямі ППО.
Окрім того, сторони обговорять дипломатичні перспективи. "Європа має бути в перемовинах і має бути сильною", – підкреслив Зеленський.
На 8 червня у нього запланована зустріч із Його Величністю Королем Чарльзом III.