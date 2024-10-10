Зеленський прибув до Парижа, – Reuters

Президент Зеленський 10 жовтня прибув до Парижа. Там він має зустрітися з главою Франції Еммануелем Макроном.

Вона має розпочатися уже найближчим часом. Про це повідомляє Reuters.

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Зеленський зустрінеться з Макроном

Повідомляється, що Володимир Зеленський уже прибув у Єлисейський палац. Там його очікувала почесна варта.

Президент України прибув на місце зустрічі приблизно о 16:20. Опісля глави держав зайшли всередину палацу.

Саме там пройдуть перемовини між Зеленським і Макроном.

Про те, що Зеленський прибуде до Франції, стало відомо у середу, 9 жовтня. Про це повідомляла французька сторона.

Нагадаємо, що у четвер, 10 жовтня, президент України зустрівся з прем'єр-міністром Великої Британії Стармером і генсеком НАТО Рютте у Лондоні. Там вони обговорили План перемоги та оборону нашої держави.