В Лісабоні президента України зустріли політичне та військове керівництво Португалії.
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Візит Зеленського до Португалії
Португальські ЗМІ повідомляють, що літак із Зеленським прибув приблизно о 14:45 за місцевим часом до військового аеродрому Фіго Мадуро в Лісабоні. Літак Зеленського супроводжували гелікоптери, а під час зустрічі виконали гімни України та Португалії.
Окрім президента та прем'єра, Зеленського в Португалії також зустрічали начальник Генерального штабу Збройних Сил країни та начальник штабу військово-повітряних сил.
Напередодні в Лісабоні анонсували, що президент України проведе робочі зустрічі з прем'єр-міністром Португалії Луїшем Монтенегру та буде прийнятий президентом Марселу Ребелу де Соузою. Також очікується підписання двосторонньої безпекової угоди між Києвом та Лісабоном.
Закордонні візити Зеленського: останні новини
- 28 травня президент України також прибув у Бельгію з офіційним візитом. Прем'єр-міністр країни Александр Де Кроо та Зеленський підписали двосторонню угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку.
- Днем раніше, 27 травня, Володимир Зеленський прибув до Мадриду. Там президент України і прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес підписали двосторонню угоду про співробітництво у сфері безпеки. Іспанія стала десятою державою, яка підписала таку двосторонню угоду з Україною.
- Під час офіційного візиту гарант України мав аудієнцію в короля Іспанії Феліпе VI. Зеленський на аудієнції подякував за зусилля Іспанії у сфері гуманітарної допомоги Україні та підтримки українських громадян, яких вона прихистила.