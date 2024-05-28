В Лісабоні президента України зустріли політичне та військове керівництво Португалії.

Читайте також Путін аплодуватиме стоячи, якщо Байден проігнорує Саміт миру, – Зеленський

Візит Зеленського до Португалії

Португальські ЗМІ повідомляють, що літак із Зеленським прибув приблизно о 14:45 за місцевим часом до військового аеродрому Фіго Мадуро в Лісабоні. Літак Зеленського супроводжували гелікоптери, а під час зустрічі виконали гімни України та Португалії.

Окрім президента та прем'єра, Зеленського в Португалії також зустрічали начальник Генерального штабу Збройних Сил країни та начальник штабу військово-повітряних сил.

Напередодні в Лісабоні анонсували, що президент України проведе робочі зустрічі з прем'єр-міністром Португалії Луїшем Монтенегру та буде прийнятий президентом Марселу Ребелу де Соузою. Також очікується підписання двосторонньої безпекової угоди між Києвом та Лісабоном.

Зверніть увагу! Візит Зеленського до Португалії мав відбутися раніше: півтора тижні тому президент мав відвідати кілька країн у межах своєї поїздки. Однак тоді глава держави відклав свій візит через ситуацію з наступом Росії на півночі Харківської області.

Закордонні візити Зеленського: останні новини