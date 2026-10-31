Зеленський прибув до Стамбула й анонсував важливі переговори щодо Чорного моря

Президент України Володимир Зеленський 31 жовтня прибув до Стамбула разом із командою. Там він планує провести переговори з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

Про це Володимир Зеленський повідомив у своєму офіційному телеграм-каналі.

Про що говоритимуть Зеленський та Ердоган?

За словами Зеленського, попереду важливі переговори з турецьким лідером Реджепом Таїпом Ердоганом. Українська сторона працюватиме над зміцненням захисту громадян, поглибленням міждержавного партнерства з Туреччиною та пошуком реальних дипломатичних перспектив.

Окремо Зеленський наголосив на важливості питань судноплавства у Чорному морі. Подробиць щодо запланованих домовленостей він поки не навів.

Крім переговорів із президентом Туреччини, у програмі візиту запланована зустріч Володимира Зеленського із Вселенським Патріархом Варфоломієм.

Нагадаємо, Україна готується до тристоронньої зустрічі зі США та Росією в Абу-Дабі, під час якої планують обговорити гуманітарні та безпекові питання. Володимир Зеленський повідомив, що серед можливих кроків для деескалації – взаємне припинення ударів по енергетичній інфраструктурі, забезпечення вільного судноплавства та повернення полонених і депортованих українських дітей.

Окремою темою переговорів стануть територіальні питання, які мають принципове значення для України та Росії. Водночас Зеленський наголосив, що обговорювати можливі компроміси щодо територій можуть лише лідери держав, а не технічні групи чи радники. Делегації нижчого рівня можуть підготувати рамкові умови для перших кроків деескалації.

Українська сторона розраховує, що під час тристоронньої зустрічі вдасться зафіксувати готовність сторін виконувати конкретні безпекові зобов'язання. Це має стати основою для подальшого обговорення ширшого політичного врегулювання.