Зеленський прибув до Великої Британії

Президент України Володимир Зеленський прибув із візитом до Великої Британії. Глава держави проведе низку зустрічей із британським керівництвом та українськими військовими.

Про це президент повідомив у своєму телеграм-каналі.

Що відомо про візит Зеленського до Великої Британії?

Президент України Володимир Зеленський повідомив про початок візиту до Великої Британії. У програмі поїздки – зустріч із прем'єр-міністром Енді Бернемом, а також із українськими військовими, які нині перебувають у Британії та, зокрема, брали участь у міжнародних навчаннях Sea Breeze.

За роки повномасштабної війни ми побудували найміцніші відносини за всю історію співпраці між Україною та Великою Британією,

– написав глава держави.

Ключовими темами переговорів стануть посилення української протиповітряної оборони, безпека в морі, а також розвиток спільного оборонного виробництва. Президент наголосив, що така співпраця зміцнює обороноздатність обох держав.

Зеленський також подякував Великій Британії за незмінну підтримку України, принципову позицію та лідерство у допомозі українському народу.

Працюватимемо й надалі, щоб іще більше зміцнювати наше партнерство та посилювати безпеку наших держав,

– підсумував президент.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 28 липня відвідає США, де проведе зустріч із президентом Дональдом Трампом у Білому домі та візьме участь у церемонії прощання із сенатором Ліндсі Гремом. За словами Зеленського, головною темою переговорів стане посилення української ППО, зокрема постачання ракет PAC-2 і PAC-3 для систем Patriot, на які Україна вже знайшла фінансування за підтримки Європи.