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24 Канал Новини України Зеленський прибув до Великої Британії
27 липня, 14:42
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Оновлено - 14:57, 27 липня

Зеленський прибув до Великої Британії

Юлія Харченко

Президент України Володимир Зеленський прибув із візитом до Великої Британії. Глава держави проведе низку зустрічей із британським керівництвом та українськими військовими.

Про це президент повідомив у своєму телеграм-каналі.

 

Що відомо про візит Зеленського до Великої Британії?

Президент України Володимир Зеленський повідомив про початок візиту до Великої Британії. У програмі поїздки – зустріч із прем'єр-міністром Енді Бернемом, а також із українськими військовими, які нині перебувають у Британії та, зокрема, брали участь у міжнародних навчаннях Sea Breeze.

За роки повномасштабної війни ми побудували найміцніші відносини за всю історію співпраці між Україною та Великою Британією, 
– написав глава держави.

Ключовими темами переговорів стануть посилення української протиповітряної оборони, безпека в морі, а також розвиток спільного оборонного виробництва. Президент наголосив, що така співпраця зміцнює обороноздатність обох держав.

Зеленський також подякував Великій Британії за незмінну підтримку України, принципову позицію та лідерство у допомозі українському народу.

Працюватимемо й надалі, щоб іще більше зміцнювати наше партнерство та посилювати безпеку наших держав, 
– підсумував президент.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 28 липня відвідає США, де проведе зустріч із президентом Дональдом Трампом у Білому домі та візьме участь у церемонії прощання із сенатором Ліндсі Гремом. За словами Зеленського, головною темою переговорів стане посилення української ППО, зокрема постачання ракет PAC-2 і PAC-3 для систем Patriot, на які Україна вже знайшла фінансування за підтримки Європи.