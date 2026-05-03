Зеленський прибув до Єревана: які зустрічі заплановані сьогодні та завтра

Про це повідомив сам президент України Володимир Зеленський у своєму телеграмі, а також Суспільне з посиланням на Офіс Президента.

Президент України Володимир Зеленський прибув з візитом до столиці Вірменії Єревана. Глава держави війзьме участь у саміті Європейської політичної спільноти 4 травня.

Сьогодні Зеленський зустрінеться з прем'єр-міністрами Норвегії, Фінляндії, Великої Британії та Чехії.

Саміт та інші зустрічі відбудуться завтра.

Зеленський пляанує зробити заяви для медіа разом з премʼєр-міністром Британії Кіром Стармером сьогодні приблизно о 18:15 за місцевим часом (17:15 за Києвом).