Пріоритет – антибалістика: Зеленський прибув з візитом у Францію

Президент Зеленський разом із першою леді 13 липня прибув у Францію з візитом. Там відбудуться важливі перемовини, які можуть відкрити для України значно більше можливостей для зміцнення захисту.

Пріоритет цих переговорів – антибалістика. Про це повідомив Володимир Зеленський.

Що обговорюватимуть у Франції?

У Франції Україна представить партнерам свою антибалістичну програму і вперше проведе зустріч на рівні лідерів, радників з питань національної безпеки та оборонних компаній країн, які можуть конкретними речами докластися до побудови цієї нової системи.

Також Зеленський зустрінеться з президентом Франції Емманюелем Макроном та візьме участь у засіданні Коаліції охочих.

Будемо працювати, щоб надати нової динаміки цьому формату,

– повідомив президент.

Прибуття Зеленських до Франції: дивіться відео

В Олени Зеленської запланована зустріч з новим Генеральним директором ЮНЕСКО. Вони обговорять подальший розвиток стратегічного партнерства та розширення співпраці між Україною та Організацією в рамках сфер мандата ЮНЕСКО.

"Подякуємо Франції за історичну підтримку, і наші військові візьмуть участь у параді до національного свята Франції – Дня взяття Бастилії", – також розповів Зеленський.

Нагадаємо, що Україна зараз працює над створенням власної антибалістичної системи "Фрея". Вона має стати аналогом Patriot, але більш дешевим і масовим.