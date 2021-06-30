Збірна України здобула історичну перемогу у матчі зі шведами з рахунком 2:1. Тепер наша національна команда зіграє в 1/4 фіналу Євро-2020.

З визначною перемогою українців привітав і Президент України Володимир Зеленський. Він особливо наголосив, що вітальні слова і слова підтримки пролунали б від нього незалежно від результату.

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Володимир Зеленський на початку свого поста у фейсбуці зазначив, що збирався "написати саме ці слова – незалежно від результату".

Ми вболівали за вас усією душею! Ми дякуємо вам з усього серця! Ми пишаємось вами усією країною!

– ось ці слова мав на увазі глава держави.

"Але яке ж велике щастя написати це саме після перемоги!" – при цьому додав він. І навіть обнадіяв, що й після 1/4, 1/2 чи й фіналу готовий їх повторити.

Сьогодні не було вас і нас. Сьогодні були МИ. Україна! Команда, яка налічує понад 40 мільйонів. Від Ужгорода до Луганська. Від Чернігова до Сімферополя. Команда – Україна!

– емоційно наголосив Зеленський.

І ця команда, як справедливо зауважив президент, "показує характер, міць, б’ється, терпить болючі удари, але встає і дає здачі!" Володимир Зеленський завершив вітання традиційним національним гаслом:

"Слава Україні!!!"

Президент Зеленський також відреагував на перемогу України й у твітері – ще емоційніше.

Неймовірна напруга, шалена "заруба" в екстратаймі та феєрична розв’язка на 121 хвилині. Це було нереально круто! Хлопці, respect – ви справжні бійці!

– написав він.

Нагадаємо, ще 28 червня, у переддень матчу збірної, Зеленський запустив флешмоб на підтримку національної команди. Який, до слова, підтримали чимало українців.

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