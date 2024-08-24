Зеленський призначив головою Тернопільської ОВА В'ячеслава Негоду

Володимир Зеленський 24 серпня призначив нового голову Тернопільської військової адміністрації. Ним став В'ячеслав Негода.

Відповідний указ вже з'явився на сайті Офісу президента.

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Призначення В'ячеслава Негоди

Призначити Негоду В'ячеслава Андроновича головою Тернопільської обласної державної адміністрації,

– йдеться в указі Зеленського.

Зазначимо, що Кабмін погодив призначення Негоди на посаду 16 серпня.

"У своїх 33 роки розпочався мій шлях у Тернополі в боротьбі за державний суверенітет України. У 33-й День Незалежності України повертаюся на Тернопільщину, щоб спільними зусиллями наближувати нашу Перемогу", – написав новий голова ОВА на своїй сторінці.

Варто вказати, що В'ячеслав Негода з 1990 до 1998 року був міським головою Тернополя і депутатом Тернопільської облради.

У 1998 році Негода став першим заступником виконавчого директора Асоціації міст України. З 2008 до 2010 року був заступником міністра Мінрегіонбуду. З 2019 до 2023 рік обіймав посаду заступника Міністра розвитку громад та територій України.