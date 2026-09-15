Зеленський призначив Клименка керівником Національного координаційного центру кібербезпеки

Володимир Зеленський призначив Ігоря Клименка керівником Національного координаційного центру кібербезпеки. Відповідний указ президент підписав 14 вересня 2026 року.

Відповідний документ опублікували на сайті ОП.

Що відомо про призначення Клименка на нову посаду?

Указом №906/2026 Володимир Зеленський змінив положення документа від 7 червня 2016 року №242/2016 "Про Національний координаційний центр кібербезпеки". Згідно з рішенням, керівником центру призначили Ігоря Клименка. Указ набирав чинності від дня його оприлюднення.

На зміну статті 2 Указу Президента України від 7 червня 2016 року № 242/2016 "Про Національний координаційний центр кібербезпеки" (із наступними змінами) призначити КЛИМЕНКА Ігоря Володимировича – Секретаря Ради національної безпеки і оборони України – керівником Національного координаційного центру кібербезпеки,

– йдеться в указі глави держави.

Національний координаційний центр кібербезпеки діє при РНБО. До Клименка його очолював секретар Ради Рустем Умєров, якого призначили на цю посаду у 2025 році.

Нагадаємо, Ігор Клименко очолив РНБО у серпні 2026 року, до цього він був міністром внутрішніх справ України. Серед своїх головних завдань на новій посаді він називав посилення координації сектору безпеки й оборони, контроль за виконанням рішень Ради, прогнозування нових загроз, а також протидію кіберзагрозам і дезінформації.

Президент Володимир Зеленський також наголошував, що очікує від Клименка посилення координації між складовими сектору безпеки та контролю за реалізацією рішень Ради.

Зазначимо, до Клименка на посаді очільника РНБО перебував Рустем Умєров. Згодом, його призначили керівником Служби зовнішньої розвідки України.