Зеленський призначив Луговського тимчасовим головою Служби зовнішньої розвідки

Президент Володимир Зеленський призначив Олега Луговського тимчасовим головою Служби зовнішньої розвідки України. Місце голови залишається вакантним з початку січня.

Відповідний указ голови держави з'явився на сайті президента України.

Дивіться також "Велике перезавантаження": все про нові призначення Зеленського

Хто став тимчасовим головою СЗРУ?

Своъм указом президент Володимир Зеленський призначив Луговського Олега Васильовича тимчасово виконувати обов'язки голови Служби зовнішньої розвідки України.

Посада керівника СЗРУ залишається вакантною з 2 січня 2026 року, коли колишній голова відомства Олег Іващенко обійняв пост начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони (ГУР МО).

Довідка: Олег Луговський має звання генерал-майора. Із 2024 року він працює на керівних посадах у Службі зовнішньої розвідки України: спочатку обіймав посаду заступника голови СЗР, а у 2025 році був призначений першим його заступником. Також він входив до складу української делегації на переговорах з Росією, які відбулися у травні 2025 року в Стамбулі.

Як крісло голови СЗРУ стало вакантним?