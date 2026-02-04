Зеленський призначив Луговського тимчасовим головою Служби зовнішньої розвідки
- Президент Володимир Зеленський призначив Олега Луговського тимчасовим головою Служби зовнішньої розвідки України.
- Посада керівника СЗР залишається вакантною з 2 січня 2026 року після призначення Олега Іващенка начальником Головного управління розвідки Міністерства оборони.
Президент Володимир Зеленський призначив Олега Луговського тимчасовим головою Служби зовнішньої розвідки України. Місце голови залишається вакантним з початку січня.
Відповідний указ голови держави з'явився на сайті президента України.
Хто став тимчасовим головою СЗРУ?
Своъм указом президент Володимир Зеленський призначив Луговського Олега Васильовича тимчасово виконувати обов'язки голови Служби зовнішньої розвідки України.
Посада керівника СЗРУ залишається вакантною з 2 січня 2026 року, коли колишній голова відомства Олег Іващенко обійняв пост начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони (ГУР МО).
Довідка: Олег Луговський має звання генерал-майора. Із 2024 року він працює на керівних посадах у Службі зовнішньої розвідки України: спочатку обіймав посаду заступника голови СЗР, а у 2025 році був призначений першим його заступником. Також він входив до складу української делегації на переговорах з Росією, які відбулися у травні 2025 року в Стамбулі.
Як крісло голови СЗРУ стало вакантним?
Президент Зеленський призначив Олега Іващенка начальником ГУР. Відтак місце голови СЗРУ стало вакантним.
Політолог Олег Саакян в етері 24 Каналу зазначив, що Буданов має особливі якості управлінця. Він зменшить свій вплив на ГУР з приходом на посаду голови Іващенка.
Водночас ексголова служби Микола Маломуж підкреслив в етері 24 Каналу, що Олег Іващенко теж знайде себе в цій структурі та проявить належним чином. Він сам є вихідцем ГУР. На думку Маломужа, Іванщенко кразе почуватиме себе у ГУР, ніж у СЗРУ.