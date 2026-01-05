Про це в етері 24 Каналу зазначив генерал армії, колишній голова Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж, додавши, що Олег Іващенко в СЗР виконував свої функції більше як військова людина і частково як аналітик, тому він повернувся в ГУР.

Дивіться також Будуть нові рішення, – військовий пояснив, як заміна Буданова вплине на розвідку

Функціонал СЗР і ГУР: де Іващенко ефективніший?

На думку Маломужа, колишній керівник ГУР Кирило Буданов (нині призначений очільником Офісу Президента) ефективно виконував свою функцію, однак, з його слів, Олег Іващенко теж знайде себе в цій структурі та проявить належним чином.

Іващенко прийшов на конкретну позицію, де буде виконувати роботу відповідно до тих функцій, які передбачені законом про розвідувальні органи України. А в СЗР повинна прийти та особа, яка бачить глибокі стратегічні методи роботи впливу на підтримку України, першочергово з боку США,

– озвучив Маломуж.

Зі слів генерала армії, Україні важливо мати системні позиції і з самим Трампом, і з його командою, і з Конгресом. Робота в цьому напрямку відноситься до стратегічної розвідки, це не компетенція військової.

"З ходу це не робиться. Як правило, розвідка працює вдовгу. Оперативні позиції такого рівня, тим більше у вищих ешелонах влади, створюються десятиліттями. Як і стосовно Росії, аби знати, що відбувається біля самого Путіна, що він думає та які в нього та його оточення плани, які методи впливу на нього треба здійснювати, аби він не тільки програвав війну, а й був готовий йти на мирні угоди", – озвучив Маломуж.

Він пояснив, що припинити війну, знайти для цього ефективні методи залучення партнерів і засоби супроводження тиску на Росію – це робота СЗР. Тому очолювати її має організатор високого рівня.

"Іващенко середній керівник для такої служби. Я вважаю, що він буде більш ефективний в ГУР, ніж в СЗР. В Службу зовнішньої розвідки має прийти керівник зі стратегічним баченням, який має підняти кадри, які були звільнені чи перебувають у запасі, бо кожен кадр – це висока цінність, який мав би виходити й на Трампа, і на Сі Цзіньпіна, тиснути на Путіна й виходити на еліту Великої Британії, ЄС, Туреччини, Індії, Бразилії", – зазначив Маломуж.

Зі слів генерала армія, недостатньо просто провести кадрові ротації, треба чітко розуміти функціонал Служби зовнішньої розвідки, Головного управління розвідки й вміти виконувати ці завдання. Він наголосив, що зміни мають бути націлені на покращення професійного складу цих структур та визначення ефективних лідерів, а не тих, хто просто буде відданий президенту.

Яка кадрові зміни відбулися останнім часом?