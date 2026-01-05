Про це в етері 24 Каналу зазначив генерал армії, колишній голова Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж, додавши, що Олег Іващенко в СЗР виконував свої функції більше як військова людина і частково як аналітик, тому він повернувся в ГУР.
Функціонал СЗР і ГУР: де Іващенко ефективніший?
На думку Маломужа, колишній керівник ГУР Кирило Буданов (нині призначений очільником Офісу Президента) ефективно виконував свою функцію, однак, з його слів, Олег Іващенко теж знайде себе в цій структурі та проявить належним чином.
Іващенко прийшов на конкретну позицію, де буде виконувати роботу відповідно до тих функцій, які передбачені законом про розвідувальні органи України. А в СЗР повинна прийти та особа, яка бачить глибокі стратегічні методи роботи впливу на підтримку України, першочергово з боку США,
– озвучив Маломуж.
Зі слів генерала армії, Україні важливо мати системні позиції і з самим Трампом, і з його командою, і з Конгресом. Робота в цьому напрямку відноситься до стратегічної розвідки, це не компетенція військової.
"З ходу це не робиться. Як правило, розвідка працює вдовгу. Оперативні позиції такого рівня, тим більше у вищих ешелонах влади, створюються десятиліттями. Як і стосовно Росії, аби знати, що відбувається біля самого Путіна, що він думає та які в нього та його оточення плани, які методи впливу на нього треба здійснювати, аби він не тільки програвав війну, а й був готовий йти на мирні угоди", – озвучив Маломуж.
Він пояснив, що припинити війну, знайти для цього ефективні методи залучення партнерів і засоби супроводження тиску на Росію – це робота СЗР. Тому очолювати її має організатор високого рівня.
"Іващенко середній керівник для такої служби. Я вважаю, що він буде більш ефективний в ГУР, ніж в СЗР. В Службу зовнішньої розвідки має прийти керівник зі стратегічним баченням, який має підняти кадри, які були звільнені чи перебувають у запасі, бо кожен кадр – це висока цінність, який мав би виходити й на Трампа, і на Сі Цзіньпіна, тиснути на Путіна й виходити на еліту Великої Британії, ЄС, Туреччини, Індії, Бразилії", – зазначив Маломуж.
Зі слів генерала армія, недостатньо просто провести кадрові ротації, треба чітко розуміти функціонал Служби зовнішньої розвідки, Головного управління розвідки й вміти виконувати ці завдання. Він наголосив, що зміни мають бути націлені на покращення професійного складу цих структур та визначення ефективних лідерів, а не тих, хто просто буде відданий президенту.
Яка кадрові зміни відбулися останнім часом?
Президент України 2 січня зустрівся з Кирилом Будановим і запропонував йому очолити Офіс Президента, наголосивши, що нині нашій країні потрібно більше зосередженості на питаннях безпеки, розвитку Сил оборони, а також на переговорному процесі. Буданов, який очолював ГУР, таку пропозицію прийняв.
Згодом Зеленський провів нараду з Олегом Іващенком, який як керівник Служби зовнішньої розвідки України доповів про загальну ситуацію навколо держави та актуальні загрози. Він зауважив, що СЗР має фокусуватись на зменшенні економічного потенціалу Росії. Президент повідомив, що тепер Іващенко продовжить служити нашій державі вже на посаді керівника ГУР замість Буданова.
Зеленський запропонував Денису Шмигалю (нині міністр оборони) стати першим віцепрем'єром та міністром енергетики. До цього він повідомив, що новим очільником Міноборони стане Михайло Федоров (керував Міністерством цифрової трансформації).
Український лідер провів співбесіди з кандидатами на посади голів обласних адміністрацій. Він анонсував, що найближчим часом будуть призначення, які торкнуться таких областей: Вінницька, Дніпропетровська, Полтавська, Тернопільська, Чернівецька. Зеленський підкреслив, що наразі ключовим є посилення місцевого самоврядування, стійкості громад.