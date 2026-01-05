Зеленський призначив нових заступників очільника СБУ

Президент України 5 січня призначив нових заступників голови Служби безпеки України.

Про це пише 24 Канал із посиланням на відповідні укази на сайті Офісу Президента України.

Дивіться також Керував "Павутиною", підривав Кримський міст і боровся з агентами УПЦ МП: біографія Василя Малюка

Які нові призначення Зеленського в СБУ?

Президент України призначив Олександра Поклада першим заступником Голови СБУ. Заступниками стали Андрій Тупіков, який раніше очолював Департамент контррозвідки СБУ, та Денис Килимник, якого назначили керівником Антитерористичного центру при СБУ.