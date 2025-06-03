Зеленський призначив Ярослава Шанька новим очільником Херсонської МВА

Президент Зеленський призначив нового главу Херсонської МВА. Ним став Ярослав Шанько.

Про це пише 24 Канал з посиланням на відповідне розпорядження №76/2025-pп, яке оприлюднили на сайті президента.

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Ярослав Шанько – новий глава Херсонської МВА

У вівторок, 3 червня, на сайті президента оприлюднили розпорядження про призначення Ярослава Шанька начальником Херсонської міської військової адміністрації Херсонського району Херсонської області.

До свого призначення посадовець працював заступником начальника Херсонської ОВА.

Розумію, що попереду – багато складних завдань. Однак гарантую: порядність, доброчесність та відкритість. Ніяких гучних слів, замість дій. Невдовзі розповім про свої перші кроки на посаді. Пріоритет – захист людей і підтримка наших відважних військових,

– написав у публікації він.

Нагадаємо, що до цього на відповідній посаді був Роман Мрочко. Ще 17 квітня 2025 року президент звільнив його з посади начальника Херсонської міської військової адміністрації Херсонського району Херсонської області.

Відповідно до даних видання МОСТ, Шанько у 2011 році закінчив Херсонський юридичний інститут ХНУВС і з 2015 року працював старшим інспектором відділу ювенальної превенції управління превентивної діяльності ГУНП.

У 2019 році очолив відділ ювенальної превенції поліції Херсонщини. Через рік був призначений на посаду заступника начальника управління превентивної діяльності поліції Херсонської області.

З 2021 по 2023 він займав посаду заступника начальника управління ювенальної превенції Нацполіції України. А 23 травня 2023 року обійняв посаду заступника начальника Херсонської ОВА.