Зеленський призначив Павла Єлізарова заступником командувача Повітряних сил: що про нього відомо

Володимир Зеленський разом з новим очільником Міноборони Михайлом Федоровим призначив нового заступника командувача Повітряних сил ЗСУ. Він відповідатиме за систему малої ППО.

В Україні планують підвищити ефективність ППО. Про це пише 24 Канал з посиланням на главу держави.

Що відомо про зміни у Повітряних силах?

За словами Зеленського, нова система стосуватиметься мобільних вогневих груп, дронів-перехоплювачів та інших засобів "малої" ППО.

Ця система буде трансформована,

– наголосив президент.

Президент також повідомив про призначення нового заступника командувача Повітряних сил Павла Єлізарова, відомого в армії як "Лазар". Він очолював спецпідрозділ, який працює ефективно, і разом із Міністром оборони та військовим командуванням займеться розробкою нової організації захисту неба.

Зеленський підкреслив, що оновлена структура ППО покликана підвищити ефективність оборони повітряного простору України.

Міністр оборони Михайло Федоров додав, що під керівництвом Павла Єлізарова підрозділ Lasar's group став одним із найрезультативніших у Силах оборони. Саме ця команда знищила техніки ворога на понад 13 мільярдів доларів.

Кожен п'ятий знищений російський танк – результат їхньої роботи. Підрозділ стабільно в топі рейтингу "Армії дронів. Бонус", лише в грудні – 364 гармати та 12 РСЗВ,

– сказав він.

Раніше також повідомляли, що Володимир Зеленський розглядає можливість заміни командувача ПвК "Південь" Дмитра Карпенка на тлі атак на Одещину. Президент наголосив на посиленні захисту регіону, зокрема шляхом зміцнення системи ППО.

Які ще нові призначення зробив Володимир Зеленський?