Зеленський призначив тимчасового виконувача обов'язків голови Запорізької ОДА замість Федорова

У п'ятницю, 4 вересня, кабінет міністрів призначив голову Запорізької обласної держадміністрації Івана Федорова головою Держагентства відновлення України. Новим очільником Запорізької ОДА стане Михайло Семікін.

Посадовець буде тимчасово виконувати обов'язки голови обласної ОДА. Відповідні укази № 871/2026 та 872/2026 з'явились на сайті президента.

Що відомо про призначення?

У п'ятницю, 4 вересня, уряд призначив Івана Федорова головою Державного агентства відновлення України.

Указ № 871/2026 звільнив Федорова з ОДА.

Звільнити Федорова Івана Сергійовича з посади голови Запорізької обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою,

– йдеться в документі.

Указом № 872/2026 глава держави затвердив очільника Запорізької ОДА.

Тимчасово покласти виконання обовʼязків голови Запорізької обласної державної адміністрації на Семікіна Михайла Олександровича,

– написав президент.