Зеленський призначив тимчасового виконувача обов'язків голови Запорізької ОДА замість Федорова
У п'ятницю, 4 вересня, кабінет міністрів призначив голову Запорізької обласної держадміністрації Івана Федорова головою Держагентства відновлення України. Новим очільником Запорізької ОДА стане Михайло Семікін.
Посадовець буде тимчасово виконувати обов'язки голови обласної ОДА. Відповідні укази № 871/2026 та 872/2026 з'явились на сайті президента.
Що відомо про призначення?
У п'ятницю, 4 вересня, уряд призначив Івана Федорова головою Державного агентства відновлення України.
Указ № 871/2026 звільнив Федорова з ОДА.
Звільнити Федорова Івана Сергійовича з посади голови Запорізької обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою,
– йдеться в документі.
Указом № 872/2026 глава держави затвердив очільника Запорізької ОДА.
Тимчасово покласти виконання обовʼязків голови Запорізької обласної державної адміністрації на Семікіна Михайла Олександровича,
– написав президент.